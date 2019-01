Williams lobt Federer in den höchsten Tönen

Die Schweiz gegen die USA lautete das Duell am 1. Januar am Hopman Cup im australischen Perth. Damit trafen Belinda Bencic und Roger Federer auf Serena Williams und Frances Tiafoe.

Der Match, der mit einem Sieg für die Schweiz endete, ging in die Tennisgeschichte ein. Zum ersten Mal spielten Federer und Williams, die beiden erfolgreichsten Tennisspieler der Gegenwart, gegeneinander. Die Amerikanerin sagte über die Begegnung - trotz Niederlage: «Das war super cool, dass wir zwei das auf dem Höhepunkt unserer Karrieren machen durften. Der Typ ist grossartig», schwärmt Williams und ergänzt: «Um ehrlich zu sein, ist er der Beste aller Zeiten - sowohl auf dem Platz als auch daneben.»

Sie sei nervös gewesen, weil sie gegen jemanden spielen durfte, den sie «so sehr bewundert»–«in einem Spiel, das tatsächlich auch etwas bedeutet». Kein Wunder bat Williams ihr Idol Federer vor der Begegnung um ein Selfie, das dann nach dem Spiel auch geschossen wurde.

