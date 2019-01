Williams verliert dramatische Partie

Die Partie war eigentlich vorbei, Serena Williams stand so gut wie im Halbfinal. Die amerikanische Turnierfavoritin führte im dritten Satz gegen die Tschechin Karolina Pliskova schon 4:6, 6:4, 5:1, doch dann nahm das Unwahrscheinliche seinen Lauf. Die erfolgreichste Spielerin der Profiära vergab vier Matchbälle, verlor Game um Game, insgesamt sechs in Folge, und schied nach wechselvollen 2:10 Stunden tatsächlich noch aus, mit einem 5:7 im Entscheidungssatz.

«Ich war schon fast in der Garderobe, nun stehe ich hier als Siegerin. Das ist ein unglaubliches Gefühl», sagte die 26-jährige Pliskova strahlend. Sie steht zum dritten Mal in den Halbfinals eines Grand-Slam-Turniers, erstmals in Melbourne. Die 1,85 Meter grosse Nummer 8 der Welt trifft dort auf US-Open-Siegerin Naomi Osaka, die Elina Svitolina keine Chance liess. Die andere Finalistin ermitteln in der Nacht auf den Donnerstag Pliskovas Fed-Cup-Teamkollegin Petra Kvitova sowie die amerikanische Aussenseiterin Danielle Collins.

Die schlagstarke Pliskova hatte die Partie zuerst unter Kontrolle und führte im zweiten Satz mit Breakvorsprung 3:2. «Danach spielte Serena etwas aggressiver, während ich zu passiv wurde. Ich hatte fast keine Chancen mehr und die Partie innerlich schon abgehakt. Gegen Ende des Spiels wurde Serena aber etwas zögerlich, ich packte meine Chancen und gewann.» Williams hatte sich beim ersten Matchball bei einem abrupten Richtungswechsel den linken Knöchel übertreten und wirkte in der Folge gehemmt.

Ihr 23. Grand-Slam-Titel liegt nun schon zwei Jahre zurück. Nach der Rückkehr von ihrem Mutterschaftsurlaub hatte die 37-Jährige vergangene Saison in den Endspielen von Wimbledon und dem US Open (gegen Osaka) verloren. Mit einem 24. Majorpokal würde sie zu Rekordsiegerin Margaret Court aufschliessen. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)