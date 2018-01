Wohlfühl-Guru wider Willen

Was war das Letzte, das Roger Federer am Abend vor dem Viertelfinal gegen ­Tomas Berdych in Melbourne tat? Er schrieb eine aufmunternde Mitteilung an seinen grössten Rivalen, Rafael ­Nadal, der kurz zuvor verletzt hatte aufgeben müssen. Zuvor hatte er schon Alexander Zverev nach dessen Niederlage gegen Hyeon Chung, seinen heutigen Gegner im Halbfinal, getröstet. Und ­natürlich war er dazwischen auch Marton Fucsovics vor und nach ihrem Achtelfinal sehr freundlich begegnet.

Federer ist die Integrationsfigur des Männertennis, vor und hinter den Kulissen. Selbst als er nach dem gewonnenen Viertelfinal vom Court kommt, bleibt er immer wieder stehen, um Leute zu begrüssen – Küsschen hier, Küsschen da, für ein paar nette Worte hat er immer Zeit. Er schafft es, während eines Grand-Slam-Turniers mit all seinen Anforderungen und Verpflichtungen auch noch den Conférencier und Gastgeber zu spielen, sich um seine Familie und seine mit jedem Tag grösser werdende Gästeschar zu kümmern. Bestimmt wird er heute – ob als Sieger oder Verlierer – auch für Chung Komplimente finden.

Wie beste Freunde

Federers Freundlichkeit hat, darüber ist man sich im Profitennis einig, die ganze Atmosphäre verändert und viele Spieler beeinflusst. Mit dem im vergangenen Herbst von ihm initiierten Laver-Cup, der Spitzenspieler Europas und vom Rest der Welt zu Teams werden lässt, hat sich diese Entwicklung noch beschleunigt. Rivalisierende Spieler ­lernen sich an diesem Anlass von einer anderen, persönlicheren Seite kennen, werden zu Gefährten. Schon beim Turnier in Shanghai ging das europäische Laver-Cup-Team wieder gemeinsam essen.

Diese entspanntere Atmosphäre ist auch auf den Courts spürbar. Während sich Ivan Lendl, John McEnroe, Jimmy Connors und andere früher schikanierten, provozierten oder beides, umarmen sich heute viele nach dem Matchball fast. Nick Kyrgios und Grigor Dimitrov oder Diego Schwartzman und Rafael Nadal wirkten beim Shakehands eher wie beste Freunde als erbitterte Gegner, die sich eben alles abverlangt hatten. Der Belgier David Goffin verreiste unmittelbar nach dem gegen Frankreich verlorenen Davis-Cup-Final mit gegnerischen Spielern auf die Malediven.

Federer und Berdych verzichteten nach ihrem Viertelfinal auf zu kollegiale Gesten, aber auch sie hätten Grund dazu gehabt. «Seit 2004 treffen wir uns fast jede zweite Woche», sagte Berdych. «Er ist eine grossartige Person, und es ist schön, ihn neben dem Platz zu erleben.»

Inzwischen scheint Federer die Geister, die er geweckt hat, aber nicht mehr bändigen zu können. Das machte er klar, als ihn ein Reporter fragte, warum die Atmosphäre bei den Männern so viel kollegialer und entspannter sei als bei den Frauen, die sich oft nur kühl die Hand gäben, und von denen es viele vermieden, gemeinsam zu trainieren. Er hätte auch fragen können: Ist das Männertennis auf dem Weg der Verweichlichung oder daran, zu einem Ableger der Peace-and-Love-Bewegung zu werden?

Etwas Härte muss sein

Federers Antwort war ausführlich. Zuerst betonte er, wie wichtig Fairplay im Sport sei. «Aber wir sind manchmal fast zu sehr Kollegen», schränkte er ein. «Ich hoffe, dass wir nicht zu stark auf diese Freundschaftsschiene gelangen: Schade, hast du verloren, tut mir leid . . .» Respekt müsse zwar da sein, «aber ich mag es auch, wenn es hart zugeht. Fair, aber hart. Wie früher». Niederlagen dürften durchaus auch schmerzen.

Nach harten Fünfsatzpartien verstehe er zwar, wenn sich Spieler gelegentlich in die Arme fielen, schränkte er ein. Nach normalen Partien, wie sie es zu Dutzenden gebe, empfinde er übertriebene Gefühlsausbrüche aber als ­lächerlich. «Auch für die Fans ist es besser, wenn sie spüren, dass echte Rivalitäten bestehen.» So wie zwischen ihm und Nadal: «Wir zeigen, dass man grosse Rivalen sein – und trotzdem gut miteinander auskommen kann.»

Als der Reporter dann nachfragte, ob er denn lieber mehr so unpersönliche, kalte Handschläge wie bei den Frauen sehen würde, relativierte Federer nochmals: «Man muss sich einfach nicht jedes Mal in die Arme fallen, als hätte man sich zehn Jahre nicht gesehen.» Das Thema schien ihn zu interessieren – und zu amüsieren. Als er sich darauf einem Reporter des Westschweizer Radios zuwandte, der ihn fast täglich befragt, begrüsste er ihn übertrieben freundlich: «So schön, dich zu sehen . . .»

