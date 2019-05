Abgeklärte Leistung reicht Federer zum Sieg

Roger Federer geniesst in Paris die Aufmerksamkeit und die Aussenseiterrolle. Beim ersten Auftritt in Roland Garros seit 2015 hinterlässt er einen bestechenden Eindruck. Mehr...

Roger Federer gelingt der Start in sein erstes French Open seit 2015 perfekt. Der Basler siegt in der 1. Runde gegen den Italiener Lorenzo Sonego in 101 Minuten mit 6:2, 6:4, 6:4. Mehr...