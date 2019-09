Andreescu gewinnt US Open

Die 19-jährige Kanadierin Bianca Andreescu schlug im US-Open-Final in New York auch Serena Williams 6:3, 7:5 und beendete ihr 4. Grand-Slam-Turnier das erste Mal als Siegerin. Williams, Ende Monat 38, verlor ihren 4. Majorfinal in Folge seit der Geburt ihres Kindes und vergab erneut die Chance, mit dem 24. Majorpokal alleinige Rekordhalterin zu werden. Die ultranervöse Amerikanerin verlor drei Servicegames mit Doppelfehlern gegen die gross aufspielende Bencic-Bezwingerin. Diese gewann als erste Teenagerin seit Sharapowa (2006 US Open) einen Grand Slam. Andreescu erhielt für den Titel 3,85 Millionen Dollar Preisgeld und stösst in der Weltrangliste von Rang 15 in die Top 10 vor. (rst)