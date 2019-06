Barty beendet das Märchen von Anisimova

Marketa Vondrousova und Ashleigh Barty bestreiten am Samstag den Final am French Open. Die 19 Jahre alte Tschechin Vondrousova entschied am Freitag in Paris ihr Halbfinal gegen die britische Tennisspielerin Johanna Konta mit 7:5, 7:6 (7:2) für sich. Die an Nummer acht gesetzte Australierin Barty gewann gegen die 17 Jahre alte Amanda Anisimova 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 und beendete die überraschende Siegesserie der Amerikanerin.

Vondrousova und Barty standen zuvor noch nie bei einem der vier grossen Turniere im Final. Die beiden bisherigen Vergleiche hat Barty gewonnen, auf Sand haben Vondrousova und Barty allerdings noch nie gegeneinander gespielt. (dpa)