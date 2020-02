Bencic ratlos – ihr fehlt das Sicherheitsnetz

Die Weltrangliste lügt nicht, hört man oft. Manchmal erzählt sie aber auch nicht die ganze Wahrheit. So rutscht Belinda Bencic ausgerechnet in einer Phase, in der sie erstmals zu den Top 5 gehört, von einer unstandesgemässen Niederlage zur nächsten. Obwohl sie in dieser Saison noch gegen keine Top-20-Spielerin antreten musste, steht ihre Matchbilanz nach der Startniederlage in Dubai bei bescheidenen 6:6. Zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr hatte sie 14:3 gelautet, Mitte März nach Indian Wells dann sogar 18:4.

«Ich versuche immer noch zu analysieren, was falsch lief und die Wende brachte», sagte die Oberuzwilerin im Interviewraum von Dubai, als sie über die jüngste Niederlage sprach. Das 6:1, 1:6, 1:6 gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 31) liess sie ratlos zurück. Denn Bencic hatte bestechend begonnen und die ersten 19 Ballwechsel alle gewonnen. Erst bei 4:0, 40:0 gab sie einen Punkt ab.

«Manchmal ist es gefährlich, wenn man sehr gut beginnt», sagte sie. Sie denke nicht, dass sie die Russin unterschätzt habe, auch an der Konzentration sollte es nicht gelegen haben. «Es lag wohl einfach am Momentum. Wenn sie gut spielt, kann ich mein Spiel nicht mehr so gut aufziehen. Im ersten Satz war es noch umgekehrt gewesen.»

Defensiv zu wenig solid

Bencic führte zwar auch im zweiten Satz noch mit Break 1:0. Als sich die Russin dann markant steigerte, zeigte sich wie schon bei der klaren Niederlage gegen Anett Kontaveit in Melbourne, dass Bencics Tennis das Sicherheitsnetz fehlt und ihr Defensivspiel zu wenig solid ist, wenn es nicht läuft. Zudem wurde ihr Aufschlag so harmlos, dass sie meist schon mit dem ersten Return unter Druck geriet. Sie verlor in den Sätzen zwei und drei alle ihre sieben Aufschlagspiele und kam selber nicht mehr zum Angreifen. Da nützte es auch nichts, dass zweimal ihr Vater Ivan auf den Court kam, beruhigend auf sie einsprach und sie darauf hinwies, dass ihre Körperhaltung zu negativ sei.

Die zweite Niederlage im sechsten Spiel gegen Pawljutschenkowa bedeutet für Bencic eine Zäsur. Nachdem sie in Dubai letztes Jahr mit drei Siegen über die Top-10-Spielerinnen Pliskova, Osaka und Kvitova ihren grössten Titel geholt hatte, fallen ihr nun 900 Punkte aus der Wertung. Das bedeutet, dass sie vom 4. ungefähr auf den 9. Rang zurückfällt.

Schon im März in Indian Wells muss Bencic erneut einen Erfolg aus dem Vorjahr verteidigen. In Kalifornien war sie bis in die Halbfinals vorgestossen und könnte bei einer frühen Niederlage aus den Top 10 fallen. Die nächsten Monat 23 Jahre alte St. Gallerin bestreitet zwar, sich durch ihre gute Klassierung unter Druck gesetzt zu fühlen: «Ich weiss nicht, warum alle Leute denken, dass der Erfolg auch Druck mit sich bringt», hatte sie vor dem Startspiel noch gesagt. «Für mich ist es ein Privileg. Ich gewann hier letztes Jahr, also kann ich doch dieses Jahr nur wieder grossartig spielen. So sehe ich es jedenfalls.» Nun musste sie einsehen, dass es doch nicht so einfach ist.

Allerdings: Bencics Situation hat sich gegenüber 2019 massiv geändert. Vergangene Saison war sie die unbelastete Jägerin, bis zuletzt, als sie sich noch für das WTA-Finale und dort für die Halbfinals qualifizierte. Nun ist sie die Gejagte, und diesen Rollenwechsel konnte sie bisher nicht vollziehen.

Nach oben gezogen

Dass ihr Name zuletzt bis auf Rang 4 stieg, akzentuierte diese Situation noch. Doch an diesem Aufstieg hatte Bencic keinen grossen Anteil: Sie verdankte ihn weniger eigenen Erfolgen als Verletzungen (Andreescu) und Formbaissen (Svitolina, Kvitova, Osaka) vor ihr klassierter Spielerinnen.

«Natürlich bin ich enttäuscht», sagte Bencic, «ich habe das Gefühl, dass ich nun hart arbeiten muss, um mein Selbstvertrauen wieder zu bekommen. Und das werde ich tun. Ich werde auch in jedem Training alles geben.» Sie hoffe, dass eine oder zwei gute Partien reichen könnten, um zurück zu alter Stärke zu finden. «Ich kann nicht mehr tun, als zu kämpfen.»