«Da sagte ich: Ich mag diesen Ball nicht mehr sehen!»

Man hat in letzter Zeit nicht mehr so viel von Ihnen gehört. Wie geht es Ihnen?

Es geht mir gut. Es macht mir grossen Spass, hier dabei zu sein am Fed-Cup. Aber ja, 2019 war ein schwieriges Jahr für mich. Ich hatte es dringend nötig, einmal loszulassen, nicht ans Tennis zu denken, meinem Körper Zeit zu geben, sich zu erholen. Deshalb entschied ich mich in Seoul (Mitte September), meine Saison frühzeitig zu beenden. Alle waren total überrascht. Ich hätte am liebsten gesagt: «Wieso seid ihr überrascht? Roger nahm auch eine sechsmonatige Pause.» Vielleicht ist das bei ihm mehr akzeptiert, weil er älter ist und dann gleich wieder gewinnt, wenn er zurückkommt. Aber jeder führt seine eigene Karriere. Ich brauchte eine Pause. Auch wegen meiner ständigen Rückenschmerzen. Nicht, dass es einfach gewesen wäre. Natürlich stellte ich mir viele Fragen: Werde ich danach wieder spielen? Und was, wenn nicht? Ich führte lange Diskussionen mit mir selber.

Sie bereisten dann während eines Monats die Philippinen als Rucksacktouristin. War das eine spontane Idee gewesen?

Ja, sehr spontan. Eine Freundin hatte mich ans Turnier in Seoul begleitet, weil Erfan (Djahangiri, ihr Coach) nicht kommen konnte. Ich hatte sie gefragt, ob sie für drei Turniere mit mir mitkommen würde: Seoul, Taschkent und Peking. In Seoul verlor ich erstmals überhaupt 0:6, 0:6. Da sagte ich: «Das ist ein Zeichen. Fertig jetzt! Für mich ist die Saison vorbei. Ich kann nicht mehr. Ich mag diesen Ball nicht mehr sehen!» Ich fragte sie, ob sie mich in die Ferien begleiten würde. Sie sagte zu. So schickte ich meinen Koffer mit den Tennissachen zurück in die Schweiz. Zwei Wochen waren wir zu zweit, zwei Wochen reiste ich alleine.

Sie reisten einfach herum, ohne Plan?

Genau, ohne Plan. Von einem Ort zum anderen. Ich übernachtete bei Familien, in Hotels, in Jugendherbergen. Es war genial. Eine wunderbare Erfahrung! Dort unten kannte mich kaum jemand. Zumal ich ja als Rucksacktouristin unterwegs war. Die Leute behandelten mich nicht als die Tennisspielerin, sondern als x-beliebige Person. Sie nahmen mich so, wie ich bin, ohne vorgefasste Meinung. Ich habe es geliebt! Manchmal schlief ich bei einer Familie auf dem Boden. Wir kochten zusammen. Ich wurde an Geburstagspartys eingeladen. Es war fantastisch.

Es klingt, als hätten Sie es nötig gehabt, einmal wegzukommen. Für einmal nicht nach den Regeln des Tennis zu funktionieren.

Das haben Sie gut ausgedrückt. (lacht) Ich hatte Lust auszubrechen auf dem ganzen Trott, wollte nicht immer planen müssen. Nicht denken müssen: Jetzt ist November, jetzt muss ich dies, jenes und das tun. Bald kommt Australien, so muss ich fliegen, um möglichst Stress zu vermeiden. Nein! Ich hatte Lust, mich einmal nicht nach dem Zeitplan der WTA (der Frauentour) zu richten, der dir die ganze Zeit diktiert, wo du hingehen musst. Und nicht darüber nachzudenken, wo ich welche Punkte verteidigen muss. Ich sagte mir: Wenn ich fit bin und auf die Tour zurückkehren möchte, werde ich es tun. Ich habe bewiesen, dass ich es kann. Ich habe es schon viermal getan. Aber zuerst muss ich einmal allein sein und über einiges nachdenken.

«Über die Hälfte meines Lebens spiele ich Tennis. Andere haben mit 30 vielleicht gerade die Uni abgeschlossen.»

Worüber haben Sie in jener Zeit nachgedacht? Übers Tennis? Ihr Privatleben?

Über viele Dinge. Ich bin ein sensibler Mensch. Wie gesagt: Es war kein einfaches Jahr gewesen. Nicht nur im Tennis. Aber ich möchte da nicht näher ins Detail gehen. Ich brauchte einfach mehr Reflexion als sonst. Und ich bin nun 30. Da zieht man einmal eine erste Bilanz. Mehr als die Hälfte meines Lebens spiele ich professionell Tennis. Andere haben mit 30 vielleicht gerade die Uni abgeschlossen, ich habe schon 15 Jahre auf meinem Beruf gearbeitet, wenn man dem so sagen kann. Das ist eine lange Zeit.

Wie erklären Sie sich Ihre körperlichen Probleme? Sind das Abnützungserscheinungen?

Das sagen die Ärzte. Aber ich werde noch weitere Untersuchungen haben. Wenn ich nicht Tennis spiele, geht es gut. Dann habe ich nicht all diese Drehbewegungen. Und ich bin ja eine Spielerin, die einen grossen Aufwand betreibt, viel läuft, sich immer wieder strecken muss.

Wo stehen Sie aktuell tennismässig? Und wie fühlt sich der Rücken an?

Momentan spiele ich, so lange es geht. Wenn mich der Rücken schmerzt, höre ich auf. Ich forciere nichts. Ich konnte noch nicht eine Woche Training voll durchziehen. Sehr wichtig ist mir, dass ich mit Freude dabei bin. Denn die hatte ich wegen meiner Schmerzen verloren. Auf einer Skala zwischen 0 und 10 sollte die Freude mindestens bei 8 sein. Ich kenne das Tennisleben in- und auswendig. Die Freude zu bewahren, ist essenziell. Darüber rede ich auch immer wieder mit meinem Coach Erfan. Wenn ich nochmals einige Jahre auf der Tour spielen möchte, geht es nicht ohne.

Brennt Ihr Feuer fürs Tennis noch?

Ja, sonst wäre ich nicht hier am Fed-Cup. Sonst würde ich keiner anderen den Platz wegnehmen. Darüber habe ich mich auch mit Heinz (Günthardt, dem Captain) länger unterhalten.

Es ist nur zweieinhalb Jahre her, dass Sie im Halbfinal von Roland Garros standen, da der späteren Siegerin Jelena Ostapenko unterlagen. Gibt Ihnen das Zuversicht, es nochmals nach vorne schaffen zu können?

Seitdem ist leider einiges passiert. Ich hatte im September 2017 eine schwere Operation an der rechten Hand. Wenn ich gar nichts gehabt hätte, wäre es anders. Und dann begann ich mit Dimitri (Zavialoff, ihrem Ex-Trainer) zu früh wieder. Im Januar (2018) war ich bereits wieder am Australian Open. Das war ein Fehler. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen müssen. Dann kam eines nach dem anderen. Ich hatte einen Muskelfaserriss an der Wade, weitere Verletzungen folgten. Diese zweieinhalb Jahre waren schwierig. Es gab mehr schlechte Zeiten als gute, mehr Zeiten mit Schmerzen als ohne. Das setzt sich auch im Kopf fest.

Sie sind inzwischen auf Rang 269 abgerutscht. Sind Sie bereit, erneut den Weg über die kleineren Turniere zu gehen?

Wenn es nötig ist, dann tue ich es. Klar. Vielleicht schaffe ich auch einem grösseren Turnier einen Exploit und komme schneller hoch. Bianca Andreescu verlor 2018 noch in der Qualifikation des US Open, im Jahr darauf gewann sie es. Es kann schnell gehen. Wenn ich in Form bin, wenn ich gesund bin, die Motivation stimmt.

Haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht über Ihre langfristige Zukunft?

Ich habe schon eine Bucket Liste. Projekte, die ich gerne angehen möchte. Auch berufliche. Es gibt vieles, das mich reizt. Aber zu sehr darf ich mich jetzt nicht darin vertiefen, denn es ist wichtig, im Moment zu bleiben.