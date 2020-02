Die Kosmopolitin, die die Schweiz zum Sieg führte

Jil Teichmann ist eine Kosmopolitin. Sie wurde in Barcelona geboren und wuchs dort auf, ihre Eltern stammen aus dem Kanton Zürich, prägende Jahre verbrachte sie in Biel. Von 14 bis 17, als sie am Sportgymnasium zur Schule ging und im Leistungszentrum von Swiss Tennis trainierte. Doch schon da reiste sie als vielversprechende Juniorin oft an Turniere ins Ausland. Ihre emotionale Verbindung zu Biel, wo sich inzwischen ihre Eltern niedergelassen haben, ist nach wie vor stark. Und so war für sie die Fed-Cup-Begegnung gegen Kanada am Hauptsitz von Swiss Tennis ein Heimspiel.

Sie habe darauf geachtet, möglichst nicht in die Ränge zu schauen, sich nur auf den Court und sich selber zu fokussieren, sagte sie. Dass sie irgendwann ihren Vater erspähte, sei aber unvermeidlich gewesen. 2018 bestritt Teichmann bei Auswärtsspielen in Rumänien und Tschechien ein Doppel, in Biel debütierte sie nun im Einzel und wurde mit zwei Punkten Schweizer Matchwinnerin.

Nervös im Startspiel

Die 22-Jährige hatte ihre Nerven nicht immer im Griff, verlor am Freitag gegen Leyla Fernandez, als sie dem Gewinn des ersten Satzes zustrebte, einmal zwölf Punkte in Serie, weil sie so nervös war. Aber sie fand den Rank immer wieder. So besiegte sie die aufstrebende Teenagerin Fernandez und die Doppelspezialistin Gabriela Dabrowski (WTA 448) beide in zwei Sätzen – und steuerte zwei Punkte zum 3:1 und der Qualifikation fürs Finalturnier in Budapest bei.

Captain Heinz Günthardt hatte im Training gespürt, dass Teichmann (68) besser in Form war als Viktorija Golubic (93) und Stefanie Vögele (99). Zudem sprach auch das Ranking für sie. Seit sie im Mai 2019 in Prag als Qualifikantin zum Titel stürmte, mit insgesamt acht Siegen, ist sie konstant in den Top 100. Im Juli in Palermo liess sie einen weiteren Titel folgen, ebenfalls auf Sand.

Ein Sandplatzspezialistals Trainer in Barcelona

Dass sie auf der langsamsten Unterlage am stärksten spielt, ist kein Zufall. Schliesslich lernte sie ihr Tennis-Handwerk in Spanien. Und seit gut vier Jahren trainiert sie wieder in Barcelona. Damals kehrte sie wegen ihres Trainers Karim Perona, dem ehemaligen Coach von Tommy Robredo, nach Katalonien zurück. Inzwischen wird sie vom ehemaligen Sandplatzspezialisten Alberto Martin betreut. «Die Trainingsbedingungen in Barcelona sind ideal», sagt sie. «Es hat dort sehr viele Tennisclubs und Courts, sei es Sand, Hartplatz oder Indoor. Und das Wetter ist auch ziemlich gut.»

Günthardt attestiert der Linkshänderin ein enormes Potenzial, das sie bisher noch nicht ganz ausschöpfen konnte. Vier Monate älter als Belinda Bencic, führte ihr Weg nicht so schnell nach oben, sondern kontinuierlich. In Biel rückte sie sich nun für einmal ins Scheinwerferlicht des Schweizer Tennis. An Grand Slams wartet sie noch auf den grossen Durchbruch. Erst einmal hat sie eine Runde überstanden, 2018 am US Open als Qualifikantin. Und auf dieser Bühne sammelt man eben die meisten Punkte.

Ein Sprachtalent

Dass sie in Barcelona aufwuchs, war ein Zufall. Ihre Eltern verbrachten ihre Flitterwochen in der katalanischen Metropole, und weil es ihnen so gut gefiel, zogen sie dorthin. Damals noch ohne grosse Spanischkenntnisse. Ihre Tochter hat sich durch ihre Vita nun zum Sprachtalent entwickelt, spricht perfekt Schweizerdeutsch und Spanisch, fliessend Französisch und Englisch und kann sich auf Katalanisch und Italienisch gut verständigen. Sie hält aber fest: «Zu Hause haben wir immer Schweizerdeutsch gesprochen, das ist meine Muttersprache.»

Wer erlebt, wie feurig sie auf dem Platz ist, könnte meinen, das sei der spanische Einfluss. Doch sie widerspricht: «Das habe ich von meinem Vater. Und der stammt aus Dübendorf.» Wie Heinz Günthardt, der ihr an diesem Wochenende ihre Fed-Cup-Premiere im Einzel ermöglichte.



