Djokovic nimmt Kurs auf Federers Rekorde

Dominic Thiems Schritte wurden schwerer, seine Bälle unpräziser, sein Blick leerer. Er hatte Rafael Nadal besiegt, dann Alexander Zverev, hatte sechs Stunden länger gebraucht als Novak Djokovic, um den Final zu erreichen. In diesem war der 26-jährige Österreicher mit begeisterndem Tennis sogar mit 2:1 Sätzen in Führung gegangen.

Doch ausgerechnet mit dem grössten Triumph vor Augen gingen ihm die Kräfte aus, während sein serbischer Gegner sich fing und die Kontrolle übernahm. Mit versteinerten Zügen liess Thiem wenig später auch seine dritte Grand-Slam-Siegerehrung als Verlierer über sich ergehen.

6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 – seinen 17. Grand-Slam-Titel, den 8. in Melbourne, musste sich Djokovic hart erkämpfen und dabei erstmals in einem dieser Endspiele einen 1:2-Satzrückstand aufholen. Er bezog in diesen vier Stunden eine Verletzungspause und liess sich abseits des Platzes behandeln, er nahm Pillen, Gels, Bananen, Feigen, Riegel – und war wieder voll da, als die Entscheidung anstand.

«Trotz aller Erfahrung bin ich immer noch nervös.»Djokovic, Melbourne-Rekordsieger

Eine Stunde nach dem Final erklärte er im TV-Studio von Channel 9 den früheren Grössen Jim Courier und Lleyton Hewitt: «Ich war am Rande einer Niederlage und fühlte mich nicht gut auf dem Platz, was für mich eine Überraschung war.» Es habe sich aber nicht um eine Verletzung gehandelt: «Es war seltsam. Meine Energie hatte mich verlassen. Mir war schwindlig, und wir versuchten alles, um mich wieder fit zu bekommen.» Gemäss der Ärztin sei er dehydriert gewesen.

Nachdem Djokovic im Startsatz bis zum 4:1 dominiert hatte, wurde Thiem stärker und stärker und übernahm das Zepter. Bei 4:4 im 2. Satz musste Djokovic eine zweifache Verwarnung wegen Zeitüberschreitung hinnehmen, was ihn ganz aus der Bahn warf. Er wurde gebreakt und tätschelte daraufhin Schiedsrichter Damien Dumusois beim Seitenwechsel die Schuhe, was bestraft werden könnte. «Gut gemacht, jetzt sind Sie berühmt», kommentierte er zynisch.

Zum achten Mal durfte Djokovic die Trophäe in Australien küssen. (Bild: Keystone)

So lautstark ihn einige serbische Fans auch unterstützten, dürfte ihn in dieser Phase auch die Erkenntnis abgelenkt haben, dass der grössere Teil des Publikums hinter Thiem stand. «Der Mangel an Anerkennung beschäftigt ihn», sagte Courier, ein früherer Weltranglistenerster. Die Zeitung «Melbourne Age» hatte schon vor dem Turnier geschrieben: «Djokovic gewinnt viel, aber unter seinen Trophäen sind wenig Herzen.»

In der Stunde des erneuten Triumphs gab Djokovic später zu: «Trotz aller Erfahrung bin ich immer noch nervös. Ich begann sehr gut, spielte dann aber ein schwaches Game und liess mich von allem um mich herum stressen.» Irgendwann habe er beschlossen, die Situation zu akzeptieren und alles zu tun, um zurückzukommen. «Und das Glück war auf meiner Seite.»

Siege in drei Dekaden

Der Melbourne-Rekordsieger ist nun der erste Spieler der Profiära, der in drei verschiedenen Dekaden Majortitel gewonnen hat. Seinen ersten hatte er 2008 ebenfalls in Melbourne geholt, und seither blieb er in jedem Final am Yarra-River der Sieger. Er verdrängt damit Rafael Nadal wieder von der Spitze der Weltrangliste, an der für ihn heute seine 276. Woche beginnt. Hält er sich zuoberst, worauf vieles hindeutet, könnte er noch diesen Herbst den Rekord von Roger Federer brechen, der 310 Wochen die Nummer 1 war.

Djokovic gibt zu, dass dieser Rekord genauso in seinem Fokus steht wie jener der meisten Grand-Slam-Titel. Mit 17 Pokalen liegt er nur noch zwei hinter Nadal und drei hinter Federer. «Ich tue dieses und nächstes Jahr alles, um diesen historischen Nummer-1-Rekord zu brechen und so viele Grand-Slam-Titel zu holen, wie möglich sind. Das ist das Maximum, das ich machen kann», sagte er zu Courier, während im Hintergrund serbische Fans auf der Anlage jubelten.

Gedenken an Kobe Bryant

Djokovic deutete auch an, wie seine Zukunftsplanung aussieht, und dass seine Familie und vor allem die Kinder darin eine entscheidende Rolle spielen. Sein Sohn Stefan wird im Herbst 6, Tochter Tara 3. «Sie sind die grössten Juwelen in meinem Leben, und irgendwann möchte ich möglichst viel Zeit mit ihnen verbringen. Dadurch werde ich vielleicht weniger Turniere spielen und genau planen, wo ich in Bestform sein will», erklärte der Belgrader, der mit einem T-Shirt mit den Initialen des verstorbenen Basketballstars Kobe Bryant zur Siegerehrung kam. Er betonte, wie sehr ihn dessen Unfalltod während des Turniers beschäftigt hatte. «Ich schaute täglich alles, was ihn betrifft.»

Djokovic wird im Mai 33. Auch dank ihm hat die anhaltende Dominanz der Ü30-Spieler extreme Dimensionen angenommen. Seit Wimbledon 2016 und dem Sieg Andy Murrays gingen nun 14 Grand-Slam-Trophäen in Folge an Spieler, die ihren 30. Geburtstag schon hinter sich hatten – je fünf an Djokovic und Nadal, drei an Federer und einen an Wawrinka. Die Frage, wie lange diese Serie anhält und wer der nächste Spieler ist, der zum Kreis der Grand-Slam-Champions stösst, treibt das Männertennis also weiter um – neben den grossen Rekorden. Mindestens bis zum French Open, wo Nadal seinen 20. Majortitel anstrebt. Und Djokovic seinen 18.