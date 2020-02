Doch noch ein Grand-Slam-Pokal für die Schweizer Asse

1 Wetter ist Glückssache

«Wenn ihnen das Wetter in Melbourne nicht gefällt, warten Sie fünf Minuten», heisst ein geflügeltes Wort. Dies traf dieses Jahr für einmal nicht zu. Das Wetter war praktisch während des ganzen Turniers einfach schlecht. Viel Regen, Sturmwinde und kühle Temperaturen drückten auf die Stimmung.

2 Prognosen auch

Panikartig waren die Reaktionen, als Melbourne am Dienstag und Mittwoch vor dem Turnier vom Rauch der Buschbrände eingenebelt wurde und die Luftqualität alarmierend schlecht war. Horrorszenarien bis hin zur Verschiebung des Turniers kursierten. Die NZZ schrieb: «Der Rauch der Buschbrände und die daraus resultierende Feinstaubbelastung werden während des ganzen Australian Open ein Thema bleiben.» Schon zu Turnierbeginn war die Sache vergessen, die Luft rein.

3 Bencics Abfuhr

Erstmals steht Belinda Bencic heute auf Rang 5 der Weltrangliste. Gar nicht dazu passte ihre Vorstellung in Runde 3, in der die St. Gallerin gegen Anett Kontaveit nur ein einziges Game gewinnen konnte.

4 Wawrinkas Gala

Obwohl er tagelang krank im Bett gelegen war, erinnerte Stan Wawrinka beim Sieg über Daniil Medwedew an jenen unwiderstehlichen Spieler, der 2014/15 und 16 je ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. Sein Viertelfinalvorstoss verheisst einiges.

5 Federers Krimis

Die hochspannenden Fünfsatzsiege gegen John Millman und Tennys Sandgren mit den sieben abgewehrten Matchbällen gehören zu den Highlights des Turniers. Schade nur, dass Roger Federer danach angeschlagen und mit Leistenproblemen in den Halbfinal gegen Djokovic gehen musste und trotz Vorteilen auch den ersten Satz verlor.

6 Williams' Krampf

Serena Williams vergab eine weitere Chancen, den 24. Grand-Slam-Titel zu holen und zu Margaret Court aufzuschliessen. Ihre Bezwingerin Qiang Wang schied in der Runde danach aus.

7 Riedis Pokal

Vier Schweizer bestritten das Juniorenturnier, und der Zürcher Leandro Riedi reist sogar mit einem Pokal ab. Neben dem Rumänen Nicholas Ionel gewann er das Doppelturnier. Die letzten Schweizer Junioren, die vor ihm einen Grand-Slam-Doppeltitel geholt hatten, waren Federer (1998 in Wimbledon mit Olivier Rochus) und Stéphane Bohli (US Open 2001 mit Tomas Berdych).

8 Kenins Durchbruch

Sofia «Sonya» Kenin setzte den Reigen neuer Grand-Slam-Siegerinnen fort. Die 21-jährige Amerikanerin russischer Abstammung stösst nach dem 4:6, 6:2, 6:2 im Final über Garbiñe Muguruza vom 15. auf den 7. Rang vor und ist nun bestklassierte US-Spielerin. Die letzten 18 Grand-Slam-Turniere haben damit 11 erstmalige Siegerinnen hervorgebracht.

9 Zverevs Wandel

Miserabel ins Jahr gestartet, fand Alexander Zverev rechtzeitig seine Form, um erstmals einen Grand-Slam-Halbfinal zu erreichen. Zudem überraschte er mit dem Versprechen, pro Sieg umgerechnet 6600 Franken zu spenden – und sogar sein gesamtes Preisgeld, falls er den Titel holen sollte (2,7 Mio Franken). Zwei Siege fehlten.

10 Thiems Bestätigung

Bevor er 2019 im Final von Indian Wells gegen Federer sein bisher grösstes Hartplatzturnier gewonnen hatte, galt Dominic Thiem als Sandplatzspezialist. Dieses Label hat der Österreicher in Melbourne endgültig abgestreift.

11 Nadals Grenzen

Der Spanier kam als Weltranglistenerster, aber nicht als Favorit. Seit seinem einzigen Sieg in Melbourne sind elf Jahre vergangen, viermal verlor er seither das Endspiel, nun im Viertelfinal gegen Thiem.

12 Wozniackis Abschied

Die 29-jährige Dänin Caroline Wozniacki beendet an ihrem Lieblingsturnier ihre Karriere, auch wegen einer Gelenkkrankheit. Sie ist neun Jahre jünger als Serena Williams und Federer.

13 Fognini, der Zweifler

Der Italiener Fabio Fognini rief total 38 Mal an den Videobeweis auf, Turnierrekord. Seine Erfolgsquote war mit 31,6 Prozent durchschnittlich – aber immer noch besser als die von Federer (27 Challenges/29,6%) und Stan Wawrinka (21/23,8%).

14 Tennis boomt

Das Australian Open wächst unbeirrt weiter, und das spiegelt sich auch in den Zuschauerzahlen. Erstmals wurde dieses Jahr die Grenze von 800 000 Zuschauern für die 14 Tage übertroffen.

15 Federers Shorts sind begehrt

Uniqlo dürfte Freude haben am neuen Werbeträger. Im grossen Warenhaus des japanischen Kleiderherstellers in Melbourne waren Federers Tennisshorts nach wenigen Tagen ausverkauft.

16 Kyrgios' andere Seite

We’ve already lost more than half a billion precious Australian animals, this tragedy ain’t going to stop anytime soon.

Help me to help WIRES (our largest wildlife rescue org). They desperately need more resources, let’s do this

My story on @athletesvoice: https://t.co/egn2yVinjJ