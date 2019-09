Federer hat erst danach Mitleid

Die Fehlstarts von Roger Federer in den ersten beiden Runden sind nur noch eine ferne Erinnerung. Nach Daniel Evans (ATP 58) deklassierte er im Achtelfinal auch David Goffin (15). Nur gerade vier Games überliess er dem Belgier, der nicht wusste, wie ihm geschah. Es tue ihm fast ein bisschen leid, denn Goffin sei ein guter Freund, sagte Federer danach. «Ich hoffe, er erholt sich gut von dieser Niederlage und schliesst die Saison noch gut ab.»

Hatte Federer gegen Evans noch 80 Minuten gebraucht, genügten ihm diesmal 79 Minuten. Gegen das Ende hin hatte man das Gefühl, dass Goffin froh war, dass es bald vorbei sein würde. Er habe den Ball erneut sehr gut gespürt, sagte Federer. Die Bedingungen am Tag, wenn die Bälle schneller fliegen, scheinen ihm zu behagen. Erneut gewann er mehr als doppelt so viele Punkte wie sein Gegner - 83 gegenüber 39. Das kommt auf diesem Niveau nur ganz selten vor. Verblüffend war auch seine Effizienz bei Breakbällen: Er verwerte neun von zehn. Weiter geht es für ihn gegen Grigor Dimitrov (78) oder den australischen Youngster Alex De Minaur (38).

56. Viertelfinal an einem Grand Slam

Weil das Spiel so schnell vorüber war, gewährte Federer auf dem Court ein etwas längeres Interview. Wie er es nach all diesen Jahren schaffe, die Freude zu bewahren, wurde er unter anderem gefragt, nachdem er seinen 56. Viertelfinal an einem Grand Slam erreicht hatte. «Ich versuche immer, das Glas halbvoll zu sehen», sagte er. «Ich habe auf dieser Reise so viel gesehen, so viele spannende Menschen getroffen. Aber natürlich braucht man auch den Erfolg. Wenn einem der Hintern versohlt wird, macht das keinen Spass.» Goffin weiss, wie sich das anfühlt.