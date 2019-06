Federer mühelos im Viertelfinal

Roger Federer zieht beim French Open weiterhin im Eiltempo durch die Runden. In 104 Minuten schafft er mit 6:2, 6:3, 6:3 gegen den Argentinier Leonardo Mayer den Einzug den Viertelfinal.

Oldest man to reach the quarter-finals of a Grand Slam since 1991...



...age is but a number.@rogerfederer | #RG19 pic.twitter.com/9hYxs0qxJn