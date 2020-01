Federer und der überraschende Gegner mit dunklen Seiten

Nach Roger Federers 101. Sieg am Australian Open, einem 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 gegen Marton Fucsovics (ATP 67), rückte rasch sein 57. Viertelfinal an einem Grand-Slam-Turnier in den Fokus, sein 15. in Melbourne (alles Rekorde). Denn in diesem trifft der 20-fache Majorsieger am Dienstag auf einen neuen und überraschenden Gegner, den Amerikaner Tennys Sandgren, der zum zweiten Mal an diesem Turnier aus dem Nichts im Viertelfinal auftaucht.

«Ich frage mich, warum er nicht viel besser klassiert ist», sagte Federer über die Nummer 100 und zählte eine ganze Reihe von Qualitäten Sandgrens auf, wie den guten Aufschlag, das gute Wechselspiel von Defensive und Offensive und die kämpferischen Qualitäten. «Er spielt wie einer aus den Top 20», bilanzierte Federer, der Sandgrens Viersatzsieg über Fabio Fognini vor seiner abendlichen Partie aufmerksam verfolgt hatte.

Auf Twitter hatte er Aussagen unterstützt wie etwa, Multikulti sei wie Krebs oder Serena Williams unausstehlich.

Bei seinem ersten Vorstoss in die Viertelfinals von Melbourne hatte Sandgren 2018 Dominic Thiem und Stan Wawrinka geschlagen, aber auch negative Schlagzeilen generiert. Denn dabei rückte auch in den Fokus, dass er mit rechtsextremen Kreisen sympathisierte. Auf Twitter hatte er Aussagen unterstützt wie etwa, Multikulti sei wie Krebs oder Serena Williams unausstehlich. Dann löschte er umgehend etwa 2000 Einträge, was der Story nur noch grössere Aufmerksamkeit brachte.

Seither tauchte der 28-jährige Mann aus Gallatin, Tennessee, auf der grossen Tennisbühne nur noch selten in Erscheinung. Zum Beispiel in Wimbledon, wo er 2019 im Achtelfinal stand oder in Auckland, wo er seinen bisher einzigen ATP-Turniersieg feierte. Darauf war er auf Rang 41 klassiert, seiner Bestmarke. Weil er den Titel nicht verteidigen konnte, fiel er weit zurück.

«In grossen Partien und vor vielen Zuschauern kommen meine Stärken besser zum Tragen.»Tennys Sandgren

Nach dem Sieg gegen Fognini gab sich Sandgren bescheiden. Auf seine starke Bilanz an den Grand-Slam-Turnieren gegen Top-20-Spieler angesprochen, relativierte er: «Wahrscheinlich ist diese nur so gut, weil ich immer früher verliere». Wenn er einmal weit komme, sei er extrem aufgepumpt, weil er diese Gelegenheiten nicht vermasseln wolle. Seine Grand-Slam-Bilanz steht bei 14:10, davon kamen fünf Siege, aber nur zwei Niederlagen gegen Top-20-Spieler zustande.

«Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein», sagte Sandgren sogar zu seinem bevorstehenden Grand-Slam-Viertelfinal. Allerdings gibt er zu: «In grossen Partien und vor vielen Zuschauern kommen meine Stärken besser zum Tragen.» Als er sprach, war noch nicht klar, dass er wirklich auf Federer treffen würde. «Es wäre unglaublich speziell und ein Riesenspass, wenigstens einmal in der Karriere gegen ihn zu spielen», sagte er. Wenig später war sein Wunsch Realität.

Tennys Sandberg: Eine Figur voller Licht und Schatten. (Bild: Getty Images)

Die Spätfolgen von Federers Kraftakt

Für Federer hatte der Achtelfinal mit einem Schrecken begonnen, dem ersten Satzverlust gegen Fucsovics in der dritten Partie. «Ich hatte keinen Rhythmus, er schon. Es hätte sehr kompliziert werden können, doch dann ging es plötzlich schnell», sagte der 38-Jährige. «Es ist gut zu wissen, dass ich solche Serien hinlegen kann.» Für die Sätze 2, 3 und 4 benötigte er nur noch 95 Minuten. Ein Monolog.

Der schwache Start sei wohl auf den vierstündigen Fünfsatzkampf in der Nacht auf Samstag gegen zurückzuführen, sagte er. Gegen John Millman hatte er erstmals überhaupt ein Tiebreak eines fünften Satzes gewonnen, wobei er dieses 10:8 erst mit einem Schlussspurt und sechs Punktgewinnen in Folge erzwungen hatte.

«Eine solche Partie hinterlässt bei allen Spuren. Ich spürte sie am Samstag und am Sonntag, ich kam morgens fast nicht aus dem Bett», gab er zu. «Meine Energie kam nicht von alleine zurück. Ich musste immer wieder den Motor anwerfen, auch während der Partie.» Entgegen kam ihm, dass Fucsovics zuvor noch nie inabends gespielt hatte und überrascht wurde von den langsamen Bedingungen an diesem kühlen Abend des australischen Nationalfeiertages. «Federer spielte ab dem zweiten Satz viel besser, variierte seine Schläge sehr gut, und damit kam ich nicht zurecht», sagte er.

Federer würde es nicht stören, wenn er gegen Sandgren erstmals tagsüber antreten müsste. «Das würde mir mehr Möglichkeiten geben, weil dann die Bedingungen viel schneller sind», sagte er vorausblickend. Er wisse, dass er noch besser spielen könne, vor allem offensiv. Aber er geht auch davon aus, dass er am Dienstag viel frischer ist. Sandgren, der auch den italienischen Top-10-Spieler Berrettini geschlagen hatte, gab bisher in Melbourne auch schon drei Sätze ab und musste sich gegen Fognini zudem an der Hüfte behandeln lassen. Er stand insgesamt fast zwei Stunden länger im Einsatz als Federer. Der sorgte für den Spruch des Tages, als er zu John McEnroe sagte: «Ich habe zwar schon viel Tennis gespielt, aber noch nie gegen Tennys».

