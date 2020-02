Federer verpasst French Open wegen Knie-OP

Ein Schock für alle Tennis-Fans: Roger Federer hatte während längerer Zeit Knieprobleme. Gut möglich, dass ihn diese bereits am Australian Open beeinträchtigt hatten, als er im Halbfinal am späteren Sieger Novak Djokovic deutlich scheiterte.

Der 38-Jährige musste sich nun unters Messer legen lassen. Die Arthroskopie wurde bereits am Mittwoch durchgeführt. Aber wie Federer via Instagram verkündete, verpasst er dadurch die nächsten Monate. Die Turniere in Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami kann er nicht bestreiten. Und was am meisten schmerzt: Das bedeutet auch, dass er am French Open nicht teilnehmen kann.

«Ich bin dankbar für die Unterstützung aller», schrieb Federer in seinem Instagram-Post. Er könne seine Rückkehr kaum erwarten. Einziger positiver Aspekt dieser Meldung: Für die Rasensaison will der 20-fache Grand-Slam-Sieger zurück sein.

(hua)