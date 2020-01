Federers Coach hofft, dass er sich «besser fühlt»

Das Australian Open bekommt einen Final, wie ihn sich viele wünschten: Ein Vertreter der jüngeren Generation, Dominic Thiem oder Alexander Zverev, fordert einen der Big 3, Novak Djokovic oder Roger Federer. Die beiden stehen sich im Halbfinal zum 50. Mal gegenüber.

Davor war von serbischen Journalisten zu erfahren, dass neben Federer auch Djokovic in seinem Viertelfinal körperliche Probleme bekundet hatte – nicht nur wegen der Linsen, die er bei 4:4 im 3. Satz gegen Milos Raonic ausgewechselt hatte. Die Ursache dafür sei eine starke Migräne gewesen, diese habe sich auf seine Augen und auch seinen Magen ausgewirkt. Während seiner Medienkonferenz war zu beobachten, wie er sich den Hinterkopf massierte.

Wilander wünscht sich neue Gesichter

Federer, der am Mittwoch wegen seiner verbalen Entgleisung im Viertelfinal gegen Tennys Sandgren mit 3000 US-Dollar gebüsst wurde, kümmerte sich an seinem freien Tag um die Leistenverletzung, die sich bei ihm im zweiten Satz gegen Sandgren bemerkbar gemacht hatte. Informationen, wie sich diese entwickelten, drangen kaum nach aussen. «Er hat wie geplant nicht trainiert», sagte Severin Lüthi spät am Abend. «Der Fokus lag auf Erholung und Physiotherapie.» Nicht beruhigend war, dass Federers Coach anfügte: «Ich hoffe, dass er sich am Donnerstagmorgen besser fühlt.»

Am Rand des Turniers beklagte derweil Eurosport-Experte Mats Wilander die anhaltende Dominanz der Big 3. «Je mehr neue Gesichter wir haben, desto interessanter finde ich es. Manchmal wünschte ich, es würden nicht immer Novak, Rafa oder Roger im Final stehen. Das haben wir inzwischen gesehen. Jetzt ist Zeit für etwas Neues.» Er wäre sogar dafür, dass dem Faktor Glück im Tennis ein höherer Wert gegeben wird, indem man beispielsweise den Modus ändern und pro Satz nur noch auf vier Games spielen würde («Fast four»). «Wer träumt denn noch davon, ein neuer Roger zu werden? Niemand. Weil es unmöglich ist.» Spannender wäre gemäss dem Schweden, wenn fast jedes grosse Turnier einen anderen Sieger hervorbrächte. Thiem und Zverev haben es in der Hand, die Lücke ist geöffnet.

