Für die Familie: Federer verzichtet auf ATP-Cup

Gemeinsam mit Henri Laaksonen hätte Roger Federer im Januar in Sydney am ATP-Cup antreten sollen. Das neu geschaffene Turnier gilt als Vorbereitung auf das Australian Open, 24 Nationen nehmen teil. In der Gruppenphase wäre die Schweiz auf Belgien und Grossbritannien getroffen. Wäre. Denn wie am Mittwoch auskam, verzichtet Federer auf die Teilnahme. Damit rutscht die Schweiz aus dem Feld der 18 bereits qualifizierten Teams.

Wie Federer sagt, hat die Absage auch familiäre Gründe. Nach vielen Diskussionen mit seiner Familie und dem Team habe er entschieden, dass ihm und seinem Tennis zwei Extra-Wochen mit seiner Familie gut tun würden. «Es schmerzt mich, nicht ein Teil des aufregendsten neuen Events des Kalenders zu sein», so Federer gegenüber atpcup.com. Aber es sei die richtige Entscheidung, wenn er noch lange auf der ATP-Tour spielen wolle. Federer hatte erst im September zugesagt.

.@rogerfederer has announced that he will not play #ATPCup due to family reasons and therefore Switzerland has been withdrawn as a country that qualified at the first entry deadline.



An additional six countries will now qualify at the second entry deadline. pic.twitter.com/eU88fsHYFj