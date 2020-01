«Ich spielte mit angezogener Handbremse»

Nur 40 Minuten vergingen nach seinem Aus im Halbfinal des Australian Open, da sass Roger Federer bereits im Medienraum vor den Journalisten, geduscht und umgezogen. Er wollte den Melbourne Park nach diesem 6:7, 4:6, 3:6, seiner 27. Niederlage im 50. Duell mit Novak Djokovic, möglichst rasch verlassen.

Hatten Sie wegen Ihrer Leistenprobleme Zweifel, ob Sie überhaupt würden antreten können?

Ich hatte erwartet, dass es reichen sollte. Denn im Alltag hatte ich keine Schmerzen, und das war ein gutes Zeichen. Und als die Partie begann, hatte ich das Gefühl, dass ich sie wahrscheinlich würde zu Ende spielen können. Es wäre auch das erste Mal gewesen, dass ich einen Match aufgebe.

Wie hatten Sie die Zeit zwischen dem Viertel- und dem Halbfinal verbracht?

Wir hatten vorgestern noch eine MRI machen lassen, und aufgrund dieser Informationen planten wir die Reha. Danach hatte die ganze Zeit Erholung und Behandlung Priorität. Auch heute verschoben wir das Training noch um drei Stunden. Ich musste dort vor allem herausfinden, ob ich mit oder ohne Tape spielen sollte. Letztlich sagte ich, ich verzichte lieber. Wenn es schmerzt, hilft mir ein Tape auch nicht. Und lieber spüre ich richtig, was das Problem wäre, wenn es käme.

Wie erklären Sie sich diese Leistenprobleme?

Ich weiss nicht, was gegen Sandgren falsch lief. Ich hatte mich gut erholen können von der Partie gegen Millman, die Probleme kamen aus dem Nichts. Und auch nicht zu Spielbeginn, als ich noch kalt war. Jeder Spieler hat ja seine Wehwehchen, die gehören dazu. Du hoffst einfach, dass du nicht drei, vier gleichzeitig hast. Manchmal hast du Pech, manchmal Glück. Ob das hier einfach Pech war, weiss ich nicht. Aber mit dem Alter musst du dich auf solche Sachen einstellen.

Können Sie beschreiben, wie fit Sie auf den Platz gingen und wie Sie sich körperlich und mental fühlten?

Im Training hatte ich mich okay gefühlt, aber da ging ich nicht ans Limit. Deshalb war ich etwas im Ungewissen. Im ersten Satz konnte ich dann sehr befreit aufspielen. Ich redete mir auch immer ein, dass ich absolut nichts zu verlieren hätte, er dagegen alles. Dadurch war ich bereit, grosse Risiken einzugehen. Das klappte auch ziemlich gut. Es war enttäuschend, dass ich den ersten Satz nicht gewinnen konnte. Vielleicht hätte ich noch eine halbe Stunde mehr gebraucht, um permanent zu variieren und wahnsinnige Dinge zu probieren.

«Ich glaubte schon, dass etwas möglich ist. Auch wenn ich realistischerweise wusste, dass ich nur etwa 3 Prozent Siegeschancen haben würde.»

Hatten Sie sich überhaupt eine Siegeschance gegeben?

Ich glaubte schon, dass etwas möglich ist, und so war es ja auch. Auch wenn ich realistischerweise wusste, dass ich nur etwa 3 Prozent Siegeschancen haben würde. Du weisst nie, was passiert. Ich habe schon oft so gespielt und war erleichtert, wie ich mich auf dem Platz fühlte. Und aufschlagen konnte ich voll, was sehr positiv war. Darum wusste ich, dass ich kleinere Chancen bekommen würde. Aber er kämpfte sich super zurück, und wenn er einmal seinen Weg findet, ist er schwer zu schlagen. Vor allem unter den Bedingungen, unter denen ich heute antrat.

Sie hatten im ersten Satz drei Bälle zum 5:1, verloren ihn trotzdem. Verkrampften Sie sich?

Ich hatte einfach immer Angst, dass es sich verschlimmern würde, dass ich mich schwer verletzen und danach mehrere Wochen oder Monate ausfallen könnte – auch wenn wir im Team davon ausgingen, dass dieses Risiko klein war. Deshalb spielte ich in der Defensive mit angezogener Handbremse. Wenn ich spürte, dass ich einen Punkt ohnehin verlieren würde, wollte ich mich nicht auch noch kaputt machen. Das schmerzte schon, dass ich anders spielen musste, als ich es gerne getan hätte. Aber dies war das Maximum, das ich heute geben konnte.

Kamen die Schmerzen im Verlauf der Partie zurück?

Ich fühlte mich die ganze Zeit über etwa gleich, doch er fand in den Match und konnte befreiter aufspielen. Dennoch konnte ich lange dranbleiben. Es war schade, dass ich nicht mehr zu so guten Chancen bekam wie am Anfang. Er servierte dann aber auch besser und fand von der Grundlinie seinen Rhythmus. Es wäre auch sonst schwierig geworden, denn er ist momentan wieder super in Form.

Sie waren ohne Vorbereitungsturnier nach Melbourne gekommen. Würden Sie es im Nachhinein anders machen?

Dass ich dennoch so weit kam, ist ein sehr gutes Resultat. Aber ich glaube nicht, dass die Verletzung etwas mit der Vorbereitung zu tun hat. Diese war sehr gut. Ob sie perfekt war, weiss ich nicht. Aber es passte für mich, Mirka und die Kinder, und das ist letztlich die Priorität. Und für die Mannschaft war es so völlig okay. Ich begann das Turnier gut, fühlte mich gut. Ich hatte hart trainiert und weiss nicht, ob ich nächstes Jahr etwas ändern würde, falls es wieder dazu kommen sollte. Ich konnte mir beweisen, dass ich auch so grosse Partien zeigen kann.

«Man hat wieder einmal gesehen, dass man in der ersten Woche ein Grand-Slam-Turnier nicht gewinnen, aber verlieren kann, das ist mir hier nun etwas passiert.»

Welche Bilanz ziehen Sie vom ersten Grand-Slam-Turnier?

Ich hatte Glück, überhaupt im Halbfinal zu sein. Auch wenn der heutige Tag schrecklich war. Ich weiss, dass ich phasenweise nicht schlecht spielte – aber auch, dass es noch besser geht. Man hat wieder einmal gesehen, dass man in der ersten Woche ein Grand-Slam-Turnier nicht gewinnen, aber verlieren kann, das ist mir hier nun etwas passiert. In meinem Alter ist es auch schön, sich selber zu beweisen, dass man noch Fünfsätzer gewinnen kann (gegen Millman und Sandgren). Auch unter Druck war ich gut. Ich hoffe, dass das ein Start in eine gute Saison ist. Ich bin nicht deprimiert, ich hatte einfach einige schwierige Stunden auf dem Court.

Wie planen Sie die Zeit zwischen hier und dem Match for Africa in Kapstadt vom nächsten Freitag?

Ich muss mit Mirka und dem Team noch besprechen, was der Plan ist, wann wir wohin fliegen, auf welchem Flug wir Plätze finden. Am Mittwoch bin ich in Namibia, von Donnerstag bis Sonntag in Kapstadt.

Erwarten Sie, dass Sie schnell wieder völlig fit werden?

Davon gehe ich aus. Für Südafrika sollte es kein Problem sein, aber ich möchte ja auch wieder hundertprozentig fit sein, um zu trainieren, mich auf das Turnier in Dubai vorzubereiten. Ich bin froh, dass ich mich nicht schlechter fühle als zu Spielbeginn. Das ist ermutigend.

Teilen Sie die Meinung, dass Djokovic nun das Turnier gewinnen wird, dass Thiem und Zverev keine Chancen haben?

Wer sagt das? Jeder hat eine Chance, alles muss gespielt sein. Das ist respektlos gegenüber Thiem, der gestern einen Traummatch zeigte (gegen Nadal) und gegen den ich die letzten drei Partien verloren habe. Und Zverev hat nichts mehr zu verlieren, und er hat wie Thiem gegen Djokovic auch schon gewonnen.

Wie gross ist die Chance, dass Sie 2021 wieder hier antreten werden?

Keine Ahnung. Gleich gross, wie sie vor einem Jahr waren (für 2020). Niemand weiss, was dir die Zukunft bringt. Vor allem in meinem Alter. Aber ich bin zuversichtlich. Ich bin zufrieden, wie ich mich fühle. Ich hatte einen sehr guten Trainingsblock und habe keine Rücktrittspläne. Natürlich hoffe ich, wieder zurückzukommen.

Denken Sie, dass Wimbledon Ihre beste Chance ist, ein Turnier zu gewinnen?

Wahrscheinlich eher Basel oder Halle, denn da muss man weniger Partien gewinnen (lacht).

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: