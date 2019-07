Miserabler Start für Serena Williams

Ein Jahr nach dem verlorenen Endspiel gegen Angelique Kerber kann Serena Williams im Final von Wimbledon einen Meilenstein in ihrer ohnehin schillernden Tennis-Karriere erreichen. Mit einem Sieg gegen Simona Halep würde die 37-jährige US-Amerikanerin ihren 24. Grand-Slam-Titel holen und damit den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Diese Bestmarke treibt die junge Mutter an. «Egal was ich mache, ich werde immer eine grossartige Karriere haben», beschwichtigte die Weltranglisten-Zehnte.

Seit ihrer Rückkehr auf die Tennis-Tour nach der Geburt ihrer Tochter im September 2017 wartet die frühere langjährige Nummer eins noch auf ihren nächsten Titel. Mit dem achten Triumph beim traditionsreichen Rasenturnier im Südwesten Londons würde sie auch an Steffi Graf vorbeiziehen, die siebenmal in Wimbledon gewonnen hat.

Die 27-jährige Halep steht erstmals im Wimbledon-Final. Ihren bislang einzigen Erfolg bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere feierte die Rumänin beim French Open 2018. «Ich denke nicht an ihren Rekord. Natürlich ist das riesig. Ihre Rekorde sind schon jetzt gross», sagte Halep über Williams. (red/dpa)