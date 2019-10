Roger Federer bestätigt Teilnahme bei Olympia

Roger Federer hat an einer Exhibition seines Ausrüster Uniqlo bestätigt, dass er fest mit den Olympischen Spielen 2020 plane. Er habe mit seinem Team über Wochen, sogar Monate hinweg darüber diskutiert, was er zwischen den Turnieren in Wimbledon und New York tun würde. «Am Ende des Tages hat mein Herz entschieden, an den Spielen teilzunehmen.»

Federer: 'I've been debating with my team for a few weeks now, months actually, what I should do in the summer time (of 2020) after Wimbledon and before the US Open. At the end of the day, my heart decided to play the Olympic Games again.' pic.twitter.com/bnWKqLQrcx