«Sorry, manchmal ist mir egal, was Kritiker sagen»

Es sind turbulente Zeiten im Leben des Roger Federer. Vergangene Woche scheiterte er am Australian Open im Halbfinal, kommenden Freitag bestreitet er mit Rafael Nadal das «Match in Africa 6» in Kapstadt vor 52'000 Zuschauern – ein Weltrekord. Der Schaukampf zugunsten seiner Stiftung liegt ihm sehr am Herzen. Deshalb sprach er im Dezember an seinem Zweitwohnsitz Dubai mit einer kleinen Gruppe Schweizer Journalisten und unterhielt sich mit ihr über seine Verbindung zu Südafrika, seine Stiftung, seine Rolle als Weltstar, über Kritiker, Frühbildung und seine eigenen Kinder (zu Teil 1 des Interviews, erschienen im Dezember, gehts hier).

Sie verbrachten in Ihrer Kindheit viel Zeit in Südafrika. Wie hat Sie das geprägt?

Als kleiner Bub war ich zwei Monate im Jahr in Südafrika. Immer wieder. Auch in ganz, ganz jungen Jahren, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Es war immer aufregend. Ich sprang draussen auf der Farm herum, die ganze Familie war da, natürlich auch meine Schwester. Wir verbrachten die Sommerferien stets in Südafrika, besuchten Familienmitglieder überall im Land, machten Ausflüge in den Kruger-Nationalpark. Deshalb fühle ich mich sehr verbunden mit diesem Land. Aber wir hatten auch schwierigere Jahre: als die beiden Schwestern meiner Mutter und ihre Mutter innerhalb von fünf Jahren starben. In jener Zeit reiste Lynette oft hin und her.



Ist Südafrika für Sie ein Sehnsuchtsort?

Ich bin gerne dort, allgemein auf dem afrikanischen Kontinent. Auch in Malawi oder Sambia. Ich freue mich immer, nach Afrika zu gehen, denn ich habe in den letzten 20, 25 Jahren nicht genug Zeit dort verbracht. Aber ich kann nicht überall sein. Wenn ich in Südafrika ankomme, schwingt eine grosse Vorfreude mit. Es ist ein spezielles Feeling, das ich nicht genau beschreiben kann.



Erlebten Sie das Thema Apartheid als Kind?

Nicht gross. Später vom Hörensagen. Ich bekam schon mit, dass es da nicht so ist wie in der Schweiz. Und dass wir in der Schweiz sehr viel Glück haben. Obschon wir als Familie ja auch nicht reich aufwuchsen.



Haben Sie Nelson Mandela einmal getroffen?

Leider nicht. Es gab einmal Gespräche, ob ich ihn noch treffen könnte. Aber da war er schon nicht mehr so gesund. Jetzt weiss ich: Es war ein Fehler, dass ich nicht einfach hingereist bin. Dann hätte ich wahrscheinlich eine Chance gehabt. Schade, dass ich das verpasst habe. Aber es ist so viel los in meinem Leben. Mandela war eine sehr wichtige Persönlichkeit für dieses Land. Seine Legende und die Inspiration für andere leben weiter.



Sie haben nebst der Schweizer auch die südafrikanische Nationalität, aber keinen Pass. Wie viel Südafrika steckt in Ihnen?

Doch, ich habe den Pass. Aber er ist abgelaufen. Schwer zu sagen. In meinem Inneren spüre ich eine grosse Connection zu Südafrika. Meine Eltern waren in den letzten 30 Jahren zweimal im Jahr in Südafrika oder anderen Länder im südlichen Afrika. So hörte ich immer wieder Geschichten von ihnen. Wenn die Südafrikaner möchten, dass ich einer von ihnen bin, sage ich: sehr gerne, kein Problem! Es steckt schon Südafrika in mir, aber ich bin doch viel mehr Schweizer. Ich weiss, wo ich aufgewachsen bin, welchem Land ich alles zu verdanken habe. Trotzdem freue ich mich wie ein kleines Kind, wenn Südafrika die Rugby-WM gewinnt. Weil ich weiss, was das für das Land bedeutet. Aber wie viel Südafrika in meinem Charakter steckt? Schwer zu sagen. Das ist wie die Frage, wie viel von Vater oder Mutter in mir steckt. Ein bisschen von beiden.



Lynette und Robert Federer. (Foto: Keystone)

Wenn Sie in Südafrika Ihre Verwandten treffen, sind Sie da immer noch der kleine Roger? Oder der Superstar?

Der kleine Bub, der stets herumsprang und spielte. Natürlich haben sie meinen Werdegang verfolgt und freuen sich riesig für mich, dass es so gut geklappt hat. Aber deswegen betrachten sie mich nicht anders. Und sie sehen ja auch, dass meine Eltern immer noch genau gleich sind. Leider haben wir nicht mehr so viele Familienmitglieder wie früher. Darum ist dieser Trip so speziell. Ich werde viele treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Deshalb organisierten wir für den Tag nach dem Spiel ein grosses Fest, an dem wir alle zusammenkommen. Es war mir wichtig, dass ich nicht einfach das Spiel spiele und dann wieder abhaue. Ich freue mich riesig aufs Wiedersehen. Und ich weiss, es bedeutet meinen Eltern sehr viel.



Wie gross ist der Hype um Sie in Südafrika? Ähnlich wie in Südamerika, wie Sie das auf Ihrer Tournee im November erlebten?

Keine Ahnung. Ich weiss, dass auf Supersports, dem grossen TV-Sportkanal in Afrika, unglaublich viel Tennis geschaut wird. Und dass unser Schaukampf innert neun Minuten ausverkauft war, zeigt ja auch, wie populär das Tennis in Südafrika ist. Und wohl auch ich. Aber wie gross der Hype ist? Keine Ahnung. Ich habe ja noch nie in Südafrika gespielt. Ist er so gross, dass die Leute vor dem Hotel warten? Ich nehme es mal nicht an. Aber ich bin dann immer wieder überrascht, wenn es doch so ist.



Kennen die Kinder Sie, wenn Sie Ihre Schulprojekte im südlichen Afrika besuchen?

(überlegt) Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass sie mich kennen. Sie sehen mich eher als der, der hilft. Als ich in Malawi ein Projekt besuchte, fragte ich: «Kennt ihr Tennis?» Sie sagten: «Ist das das Spiel mit dem Tisch und den Bällen?» Ich sagte: «Nein, das ist Pingpong.» Dann machte ich eine Zeichnung von einem Tennisplatz. Sie haben ja keinen Fernseher, sind dermassen weit weg von der modernen Zivilisation. Wie sollten sie mich da kennen? Sie leben ein komplett anderes Leben. Du gehst Wasser holen ans Wasserloch, und dafür läufst du ein paar Stunden. Das ist deine tägliche Beschäftigung, dein Stress. Wenn man dem so sagen kann.

Roger Federer besucht 2015 ein Projekt in Malawi. (Foto: Instagram)

Haben Sie bei solchen Besuchen einen Kulturschock? Als ich unser erstes Projekt in Port Elizabeth besuchte, war das schon ein Kulturschock. Dort hatten Sie nicht nur Schulprojekte, sondern auch Projekte für krebskranke Kinder. Ich kann mich erinnern, wie ich todkranke Kinder in ihren Bettchen liegen sah. Darauf war ich nicht eingestellt gewesen. Das hat mich schon wachgerüttelt. Heute nehme ich das anders wahr: Ich treffe immer wieder Leute, deren letzter Wunsch es ist, mich noch zu treffen. Gerade gestern wieder. Das tue ich immer wieder. Ich finde es wichtig für jene, die diesen Wunsch haben. Aber auch für ihr Umfeld. Heute bin ich nicht mehr so geschockt. Ich weiss: Ich probiere zu helfen. Das ist alles, was ich tun kann. Wie mit der Stiftung auch. Emotional werde ich erst, wenn ich zurückschaue und darüber nachdenke, wie viel schwieriger es beispielsweise die Kinder in Afrika haben. Wie unfair das Ganze ist. Das hat nur damit zu tun, wo du geboren bist. Dass wir in der Schweiz aufwuchsen, ist pures Glück. Deshalb finde ich, sollte man sich gegenseitig helfen.



Viele fordern, dass Sie auch mit Ihrer Lebensführung ein Vorbild sein sollten. Wie positionieren Sie sich gegenüber Kritik, die Ihre Sponsoren oder Ihre Lebensweise als Tennisprofi betrifft?

Ich werde manchmal missbraucht für gewisse Zwecke. Wenn ich den einen helfe, werde ich kritisiert, dass ich es bei anderen nicht tue. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mir genau überlegen muss, was ich tue. Aber ich muss auch über Kritik hinwegsehen können. Ich kann nicht überall sein, kann nicht alles tun. Ich bin auch noch Vater und Tennisspieler. Ich bin mir bewusst, dass ich einiges bewirken, das Mikrofon nehmen und gewisse Dinge thematisieren kann. Aber ich kann das nicht die ganze Zeit tun. Es ist wichtig, dass man die richtigen Dinge wählt, zum richtigen Zeitpunkt, und seine Botschaft auf eine faire Weise herüberbringt. Nicht, indem man andere attackiert. Ich weiss, ich kann mit meiner Bekanntheit etwas bewegen. Für andere, für den Planeten, für die Tiere. Und ich finde es gut, was in letzter Zeit ausgelöst wurde, was das kollektive Bewusstsein betrifft.



«Wenn du den Präsidenten von Malawi, Namibia oder Südafrika treffen kannst, kannst du etwas bewirken.»

Kritik ernteten Sie auch für Ihre Südamerikatournee. Ihnen wurde vorgeworfen, dass Sie zu turbulenten Zeiten in ärmeren Ländern noch Geld abkassieren würden. Was sagen Sie dazu?

Wenn ich jedem Gehör schenken würde, der etwas zu kritisieren hat, wäre ich sicher nicht nach Südamerika gegangen. Dann würde ich wohl in die Hälfte der Länder gar nicht mehr reisen. Dann hätte ich sowieso schon lange aufgehört. In Südamerika ging es darum, den Leuten eine Freude zu machen, die sonst kaum Livetennis sehen. Ich bin im Entertainment-Business. Und das Geld, das ich verdiene, fliesst dann ja auch zurück in die Stiftung. Je mehr ich verdiene, desto mehr kann ich abgeben. Für mich war es ein magischer Trip. Es war emotional, anstrengend, aber wunderschön. Es ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man es nicht gesehen hat. Ich spürte, wie viel es den Leuten bedeutete. Gleichzeitig ist es für mich sehr motivierend und inspirierend, an solchen Orten zu spielen. Mit Kritikern muss ich umgehen können. Manchmal muss ich auch sagen können: Sorry, ist mir egal, was sie sagen. Ich war nicht auf einem politischen Trip. Ich liess mich von niemandem einspannen, wollte nicht, dass die Regierungen involviert sind.



Die Ansicht darüber, Gutes zu tun, hat sich mit dem Jahren verändert. Ein kleines Beispiel: Vor langer Zeit waren Sie Pate einer in Basel gegründeten Organisation, die sich für Zoos einsetzte. Das klang sympathisch. Heute würde Ihnen das wohl auch Kritik eintragen.

Voilà. Deshalb muss man heute zweimal überlegen. Und du kannst auch nicht überall Pate sein, sonst sagen die Leute: «Er macht alles und nichts.» Daher habe ich schon sehr früh meine eigene Stiftung gegründet, um meine Richtung vorzugeben: Bildung. Daran glaube ich. Aber mit dem Gewicht, das meine Stimme inzwischen hat, kann ich heute auch entscheiden, mich punktuell bei anderen Themen einzubringen. Beispielsweise im Sport, indem ich jungen Athleten helfe, wie man eine Karriere führen kann. Oder beim Thema nachhaltige Entwicklung. Ich ziehe es für den Moment aber vor, das in meiner Familie zu thematisieren, mit meinen Freunden, mit den Sponsoren. Ich bin nicht bereit und habe momentan auch nicht die Zeit, da eine öffentliche Rolle zu spielen.

Eine praxisorientierte Frage: Haben Sie eine klare Regeln, wie Sie Ihr Geld verteilen? Im Sinne von: Die Preisgelder sind für die Familie, der Rest für die Stiftung?

Nein, ich habe da noch keine klare Regel. Ich teile das Geld nach Gefühl auf, orientiere mich mehr oder weniger daran, wie viel Zeit ich für die Stiftung aufgewendet habe. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Bill Gates eine Kampagne lanciert hat, gemäss der sich Milliardäre verpflichten, einen klar definierten Teil ihres Einkommens für wohltätige Zwecke zu spenden. Ich finde das eine exzellente Idee und könnte mir vorstellen, mich dieser Praxis dereinst auch anzuschliessen.



Im südlichen Afrika treffen Sie Präsidenten, wie nun in Namibia. Sind Sie vielleicht doch politischer, als viele denken?

Für die Stiftung, ja. Wenn du den Präsidenten von Malawi treffen kannst, den Vizepräsidenten von Sambia oder den Präsidenten von Namibia oder Südafrika, kannst du etwas bewirken. In solchen Gesprächen kannst du probieren, die Schulausbildung in der Agenda des jeweiligen Landes nach oben zu bringen. Und wenn sie dir ein Versprechen machen, bleibst du dran mit den lokalen Partnerorganisationen. Wenn ich mit den Entscheidungsträgern direkt reden kann, kann das viel bewirken. Mit ihnen kommen wir schneller ans Ziel. Manchmal wollen sie mich einfach treffen, weil sie dann besser dastehen. Für mich ist etwas anderes wichtig: dass ich für die Stiftung, für die Kinder eine Wirkung haben kann. Deshalb tue ich das gerne.



«Es ist sehr anregend, Zeit zu verbringen mit Menschen, die so brillant sind wie Bill Gates. Neben ihm fühle ich mich ganz klein.»

Microsoft-Gründer Bill Gates und Bier-Milliardär Jorge Paulo Lemann, die Sie beide kennengelernt haben, führen ihre eigenen Stiftungen. Haben Sie von ihnen etwas gelernt in diesem Bereich? Unterhalten Sie sich mit Ihnen über Philanthropie?

Sie wollen mit mir vor allem über Tennis reden. (lacht) So kommt es oft so heraus, dass ich Geschichten aus dem Tenniszirkus erzähle. Mich stört das nicht, auf diese Weise bedanke ich mich bei ihnen dafür, dass sie Zeit aufgewendet haben, um uns beim Sammeln von Geld zu helfen. Aber natürlich versuche ich zu profitieren, indem ich ihnen Fragen stelle über die Philanthropie und mich informiere, worauf man dabei achten muss. Das ist auch sehr wichtig für unsere Geschäftsführerin Janine Händel, die ständig in Kontakt ist mit ihren Organisationen. Die Stiftung von Bill Gates ist dermassen riesig, dass wir auch von ihrer Struktur profitieren können. Und natürlich ist es sehr anregend, Zeit zu verbringen mit Menschen, die so brillant sind wie Bill Gates. Neben Gates fühle ich mich ganz klein, aber ich kann viel lernen. Solche Begegnungen bringen mich weiter. Aber du musst gut zuhören, sehr aufmerksam sein, schnell begreifen. Denn Details können einen grossen Unterschied machen.



Roger Federer spielt mit Bill Gates am «Match for Africa» in Kalifornien im März 2018. (Foto: Keystone)

Ihre Stiftung konzentriert sich nun ganz auf die Schulfähigkeit. Sind Sie überzeugt, dass so früh die Weichen gestellt werden im Leben? In Afrika wie anderswo auf der Welt?

Ja. Das ist ja auch bewiesen. Ich bin überzeugt, dass die Phase von drei bis sieben, acht, neun Jahre sehr prägend ist. Die Kinder entwickeln sich in diesem Alter rasant. Und wenn man sie in dieser Zeit unterstützen kann, macht das einen grossen Unterschied. Zusammen mit ihren Brüdern, Schwestern und Freunden kannst du so ein ganzes Dorf inspirieren, eine ganze Gemeinschaft. In diesem Alter kann man viel bewirken. In Afrika, aber auch in der Schweiz.



Sie genossen für Schweizer Verhältnisse eine ganz normale Bildung. Wie schafft es Papa Federer, ein Teil dieser Normalität in seiner Familie einzubringen? Ist das eine Herausforderung?

Ja, das ist es. Ich führe ein aussergewöhnliches Leben, und ich bin mir bewusst, dass es auch nicht normal ist für die Kinder. Aber wir versuchen, an jedem Ort, wo wir uns wegen des Tennis aufhalten, rund um die Kinder eine gewisse Normalität zu schaffen. Auch wenn sie im Hotelzimmer schlafen. Ich erkläre ihnen auch, dass es normal ist, sich zu langweilen. Man braucht nicht immer ein Programm. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch mit ihnen in Shanghai im vorletzten Jahr. Am Ende einer langen Zeit unterwegs, mit Cincinnati, dem US Open, Laver-Cup in Chicago, Dubai und Shanghai, waren sie etwas aufgekratzt. Ich sagte zu ihnen: «Jetzt gehen wir zurück in die Berge und fahren runter. Das ist die Normalität. Was wir in den Grossstädten erlebt haben, ist nicht normal.» Ich versuche ihnen zu vermitteln, was normal ist. Ich besuchte ganz normal den Kindergarten und die Schule, ging nach Hause oder ass bei einer anderen Familie zu Mittag, weil meine Eltern arbeiteten. Die Normalität ist recht monoton. Bei uns ist jede Woche anders. Ich geniesse das, aber es ist auch eine Herausforderung. Vor allem mit den Kindern.



Streben Sie es an, dass Ihre Kinder, wenn Sie einmal zurückgetreten sind, ganz normal eine Schule in der Schweiz besuchen? Vielleicht eine öffentliche?

Diese Idee gefällt mir. Ob es dann eine öffentliche Schule sein wird, ist eine andere Frage. Schon seit einigen Jahren gelingt es uns, etwas mehr Stabilität hineinzubringen. Wir versuchen, mit der Familie so lange wie möglich an einem Ort zu bleiben. Deshalb liess ich auch den ATP-Cup (in Australien) aus. So konnten wir länger in Dubai bleiben. Und bald haben wir wieder eine längere Phase ohne Reise. Ich diskutiere ständig mit Mirka, wie wir die einfachste Lösung für die Kinder finden. Und meistens ist das auch das Beste für mein Tennis.



Wird die Stiftung dereinst Ihre Hauptbeschäftigung nach Ihrer Karriere sein?

Gute Frage. Das habe ich noch nicht entschieden. Ich werde logischerweise noch mehr tun für die Stiftung, denn es gefällt mir, mich da einzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch nach über 15 Jahren noch am Anfang stehe. Ich bin immer noch am Lernen, und wir sind mit der Stiftung am Wachsen. Nach meiner Karriere habe ich sicher mehr Zeit. Mein Körper wird es mir dann wohl auch nicht mehr erlauben, die «Matches for Africa» so gross aufzuziehen wie heute. Deshalb werden wir noch einen grösseren Effort machen müssen, um Geld zu sammeln. Wenn ich für mein Engagement für die Stiftung einmal gleichermassen anerkannt würde wie dafür, was ich im Tennis erreicht habe, wäre das für mich fantastisch.