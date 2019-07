Teichmann greift in Palermo nach dem Titel

Die 22-jährige Jil Teichmann (WTA 82) steht in Palermo im Endspiel. Die Bielerin gewann ihren Halbfinal am Samstagabend gegen Lucky Loser Liudmila Samsonowa (WTA 144), eine 20-jährige Russin, in 78 Minuten 6:3, 6:1. Im Endspiel trifft sie entweder auf die Niederländerin Kiki Bertens (WTA 5) oder die junge Spanierin Paula Badosa (119), die am Samstagabend den zweiten Halbfinal bestreiten.

Teichmann ist auf Sizilien als Nummer 8 gesetzt und hat auf dem Weg in den Final keinen Satz abgegeben. Die Linkshänderin hatte Anfang Mai in Prag ihren ersten Final auf der WTA-Tour gewonnen und dadurch die Top 100 erreicht. Dank dem Final in Palermo stösst sie voraussichtlich auf Rang 60 vor, im Siegesfall würde sie noch einige Ränge mehr gewinnen. Auf die Finalgewinnerin wartet ein Preisgeld von 34677 Euro. (rst)