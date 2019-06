Thiem fordert den Sandkönig im Final

Im fünften Satz stand es aus Sicht von Novak Djokovic mal 1:4. Deuce, Gegner Dominic Thiem stand kurz vor einem weiteren Break, es wäre wohl die Entscheidung gewesen in diesem Spiel, das immer wieder vom Wetter gestört wurde. Es kam die nächste Regenpause und nach dieser drehte der Serbe auf: Erst wehrte er das drohende Break ab, dann nahm er dem Gegner seinerseits den Aufschlag ab. Und war plötzlich wieder zurück im Spiel.

Vermeintlich. Auf dem Weg zum Ausgleich macht er beim Stand von 30:0 Thiem Geschenke, die der Österreicher gerne annimmt und somit zum Match servieren darf. Diese Gelegenheit lässt er wiederum ungenützt, auch Djokovic nimmt seinem Gegner den Aufschlag ab und kämpft sich zum 5:5-Ausgleich. Doch dieses Mal lässt der Österreicher nichts mehr anbrennen. Thiem steht im Final des French Open, er trifft dort auf den Sandkönig Rafael Nadal.

Es ist eine Revanche, schon 2018 versuchte Thiem, den Spanier von seinem Thron zu stossen. Er scheiterte, verlor in drei Sätzen 6:4, 6:3, 6:2. Es sei eine tolle Erfahrung gewesen letztes Jahr, sagt Thiem im Platzinterview nach seinem Sieg, «ich will alles probieren, um besser zu sein». Der Final findet am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr statt. (dpa)