Thiems zäher Aufstieg in den Tennis-Olymp

Ein österreichischer Reporter scherzte zu Dominic Thiem: «Was würde jetzt wohl Whoopi Goldberg sagen, wenn sie das ­gesehen hätte?» Wie er Novak Djokovic niedergerungen hatte in einem mehrmals unterbrochenen, nervenaufreibenden Kampf, der sich über fünf Sätze und zwei Tage erstreckt hatte.

Die Schauspielerin («Sister Act») hatte in einer US-Talkshow gepoltert, es sei eine Ungeheuerlichkeit, dass sich einer wie Thiem, den niemand kenne, erdreistet habe, «Königin» Serena Williams zu kritisieren. Dies, weil er in der ersten Turnierwoche den Presseraum unverzüglich für sie hatte räumen müssen, da sie nach ihrer Niederlage keine Lust gehabt ­hatte zu warten. Damals zürnte Thiem, nun schmunzelte er. «Es wurde mir in diesen zwei Wochen in Paris zumindest nicht langweilig», sagte er. «Im Nachhinein ist das eine lustige Geschichte. Und vielleicht wusste die Frau Williams ja wirklich nichts davon, dass ich da noch in diesem Raum sass.»

Nun gut, jedenfalls wird heute Sonntagnachmittag niemand auf die Idee kommen, Thiem von der Bühne zu schicken. Er hat sich seinen Platz im Paris-Final redlich verdient. Wie viel Spass ihm dieser machen wird, ist eine andere Frage. Denn derweil sich Rafael Nadal gestern schön erholen konnte von seinem Dreisatzsieg über Roger Federer, musste sich Thiem gegen den zähen Djokovic nochmals zweidreiviertel Stunden abmühen, netto. Dazu kam eine weitere Regenunterbrechung.

Der Serie des Serben ein Ende gesetzt

Djokovic hatte am Freitagabend, im dritten Satz 1:3 zurückliegend, darauf gedrängt, den zweiten Halbfinal zu vertagen. Was dann auch geschah. Doch weil der um 19 Uhr erwartete Schauer nicht kam, hätten die beiden gut noch zwei Stunden weiterspielen können. Aber auch in der Fortsetzung der Partie fand der Serbe nicht zu seinem Spiel, und so sah er seine Siegesserie an Grand Slams nach 26 Partien beendet. Nichts wurde aus dem «Nole Slam», dem ­Gewinn alle vier Majors nacheinander, den er von Wimbledon 2015 bis Paris 2016 schon einmal geschafft hatte.

Sonst ein äusserst fairer Verlierer, hatte der 32-Jährige diesmal überhaupt keine Lust auf das obligate Frage-Antwort-Spiel. Und er kritisierte auch den Schweizer Supervisor Andreas Egli. «Er sagte mir, es dürfe wegen Windes nur dann nicht mehr gespielt werden, wenn Objekte auf den Court fliegen. Offenbar gilt ein Schirm nicht als Objekt.» Federer hatte die schwierigen Bedingungen tags zuvor noch mit Humor genommen.

«Ich hoffe, ich bin besser geworden»

Dass er mit einem erheblichen Nachteil in den Final steigt, darüber mochte sich Thiem nicht beklagen. «Wir sind uns alle gewohnt, dass der Zeitplan nicht immer so ist, wie wir uns das wünschen», sagte er. «Ich fühle mich gut. Müde sein kann ich dann am Montag.»

Ein Eisbad, gutes Essen und neun, zehn Stunden Schlaf sollten genug sein, um fürs Endspiel körperlich wieder bereit zu sein, gab sich der 25-Jährige optimistisch. «Es ist ein grosser Moment für mich. Ich sagte ja letztes Jahr, ich wolle mir diese Möglichkeit unbedingt nochmals erarbeiten. Das habe ich geschafft.»

Thiem war damals in seinem ersten Grand-Slam-Endspiel chancenlos gegen Nadal, unterlag 4:6, 3:6, 2:6. «Auf mich wartet die grösste Herausforderung, die es im Sport überhaupt gibt», blickte er voraus. Er glaube nicht, dass Nadal schwächer geworden sei. «Aber ich hoffe, ich bin besser geworden.»

Jedenfalls ist seitdem Einschneidendes passiert in seinem sportlichen Leben: Er sagte sich nach 17 Jahren los von Förderer Günter Bresnik. Der verfasste sogar ein Buch, in dem sein Name vorkam: «Die Dominic-Thiem-Methode».

Ein Chilene statt Überfigur Günter Bresnik

Es war keine einfache Trennung. Vor einem Jahr sagte Bresnik noch zu dieser Zeitung: «Ich habe mit Dominic mehr Zeit verbracht als mit den eigenen Kindern.» Seine Philosophie war, Thiem mit ständiger Erhöhung der Belastung immer noch belastbarer zu machen. Doch mit 25 sah dieser die Zeit gekommen, sich von Überfigur Bresnik zu lösen. Als er im März in Indian Wells im Final Federer schlug, war Nicolas Massu sein Coach, als Vertretung. Und weil es ihm mit dem feurigen Chilenen so gut gefiel, nahm Thiem dies zum Anlass, sich von Bresnik loszusagen.

Er habe nun wieder mehr Freude in Training und Spiel, sagte er kürzlich. Solche Worte werden Bresnik schmerzen. Der war in Paris, aber nur anfangs, als Coach von Ernests Gulbis. Fürs Endspiel wird er nicht anreisen. Aber er wird es sich zu Hause vor dem Fernseher anschauen. Whoopi Goldberg, so darf spekuliert werden, eher nicht. (Redaktion Tamedia)