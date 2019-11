Ticket-Frust bei Federer-Fans in Kolumbien

Die Südamerika-Tournee von Roger Federer war ein Erfolg, bescherte ihm und Alexander Zverev in Mexiko-Stadt mit 42'517 Zuschauern sogar einen Rekord für ein Tennisspiel. Doch in Kolumbien blieben viele Federer-Fans enttäuscht zurück, weil der Schaukampf in Bogotà am vergangenen Freitag wegen der Ausgangssperre nach Massenprotesten gegen die Regierung und schweren Ausschreitungen abgesagt werden musste. Nun ist bekannt geworden, dass die Fans nicht einmal das Geld für ihre Tickets zurückerhalten. Dies berichtet «El Tiempo», die grösste Tageszeitung Kolumbiens.

I am heartbroken for the people of Bogota. Due to the curfew tonight, unfortunately we could not put on the match I have waited so long for…