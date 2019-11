Tsitsipas bezwingt seinen liebsten Feind

Der Jubel von Stefanos Tsitsipas (ATP 6) in der für einmal bei weitem nicht ausverkauften O2-Arena in London fällt überschwänglich, dafür der Handschlag am Netz mit Daniil Medwedew (ATP 4) umso kürzer aus. Der 21-jährige Grieche und der zwei Jahre ältere Russe mögen sich nicht besonders, das ist offensichtlich.

Die Spannungen der beiden Jungstars begannen, als sie 2018 in Miami verbal aneinander gerieten, weil Medwedew von Tsitsipas eine Entschuldigung forderte, nachdem der Ball zuvor die Netzkante touchiert hatte. «Er ist ein kleines Kind, das nicht weiss, wie man kämpft», spottete Medwedew nach dem Match.

Umfrage Wer gewinnt das ATP-Finale in London? Stefanos Tsitsipas

Daniil Medwedew

Rafael Nadal

Alexander Zverev

Roger Federer

Matteo Berrettini

Novak Djokovic

Dominic Thiem

Abstimmen Stefanos Tsitsipas 5% Daniil Medwedew 0% Rafael Nadal 7.5% Alexander Zverev 2.5% Roger Federer 17.5% Matteo Berrettini 0% Novak Djokovic 62.5% Dominic Thiem 5% 40 Stimmen Stefanos Tsitsipas 5% Daniil Medwedew 0% Rafael Nadal 7.5% Alexander Zverev 2.5% Roger Federer 17.5% Matteo Berrettini 0% Novak Djokovic 62.5% Dominic Thiem 5% 40 Stimmen



Besser wurde die Beziehung der beiden nicht, dafür das Duell immer einseitiger. Kürzlich feierte der Moskauer auf dem Weg zum Titelgewinn in Shanghai den fünften Sieg in Serie. Anschliessend sagte Tsitsipas, es sei langweilig gegen Medwedew zu spielen. «Er verfügt über einen starken Aufschlag, und wenn du es schaffst, diesen zu retournieren, kommen einfach zahllose Bälle zurück.»

Der Russe konterte, indem er erklärte er könne Tsitsipas nicht mehr ernst nehmen, weil dieser nach dem Laver-Cup gejammert habe, er sei gedrängt worden, mit Alkohol zu feiern.

Kein gemeinsames Dinner

In London gibt Tsitsipas ohne Umschweife zu, dass ihm der Erfolg über seinen Rivalen viel bedeutet. «Ich habe diesen Sieg seit langem herbeigesehnt.» Er betont aber, Medwedew nicht zu hassen, «aber wir gehen sicher nicht miteinander abendessen».

Medwedew sagt derweil, er habe zuletzt etwas Energie verloren. «Er war diesmal besser, mir fehlte irgend etwas – das war frustrierend.» Er streitet aber ab, dass ihn diese Niederlage besonders schmerzt: «Ich hasse es gegen jeden zu verlieren.»