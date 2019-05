Zverev bodigt Millman nach über vier Stunden

Am Ende kam Alexander Zverev gegen John Millman mit einem blauen Auge davon und verhinderte, dass die Diskussion um seinen Formstand und seine Schwächen bei Major-Turnieren noch intensiver geführt werden. Der als Nummer 5 gesetzte Deutsche gewann letzte Woche zwar das Turnier von Genf, rennt seit Jahresbeginn seiner Form aber hinterher. Und bei den Grand-Slam-Turnieren tut er sich seit Karrierebeginn überraschend schwer angesichts seiner Qualitäten. Im letzten Jahr erreichte er zum bislang einzigen Mal den Viertelfinal eines Major-Turniers.

Gegen Millman geriet er nach den gewonnenen ersten zwei Sätzen stark unter Druck. Der 29-jährige Australier, die Nummer 56 der Welt, zeigte Kämpferqualitäten und biss sich in den Match rein. Erst im vorletzten Game der Partie kassierte Millman, der Bezwinger von Roger Federer beim letzten US Open, das entscheidende Break.

Del Potro gewinnt Südamerika-Duell

Zverev feierte einen weiteren Fünfsatz-Sieg in Paris. Auf dem Weg in den letztjährigen Viertelfinal, den er gegen Dominic Thiem verlor, hatte er dreimal in Folge über fünf Sätze gehen müssen. Nun liess er schon in der Auftaktrunde Kräfte, die ihm womöglich im weiteren Turnierverlauf fehlen werden. Als nächstes trifft er auf den den Schweden Mikael Ymer, der Henri Laaksonen in der 3. Qualifikationsrunde geschlagen hat.

Zverevs Finalgegner in Genf, der Chilene Nicolas Jarry (ATP 58) scheiterte in der 1. Runde im südamerikanischen Duell an Juan Martin Del Potro, den Halbfinalisten des letzten Jahres. Der Weltranglisten-Neunte aus Argentinien spielt nach einem Bruch der Kniescheibe erst seit Mai wieder regelmässig auf der Tour, kommt aber immer besser in Fahrt. Gegen Jarry marschierte er nach dem Verlust des ersten Satzes ungefährdet zum 3:6, 6:2, 6:1, 6:4-Sieg. (sda)