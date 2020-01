Zverev nimmt die grosse Hürde locker

Die Reporter hatten ihre Griffel gespitzt. Alexander Zverev war in einem Formtief nach Melbourne gekommen, hatte am ATP-Cup in Brisbane gegen Shapovalov, Tsitsipas und DeMinaur alle Partien verloren und das deutsche Team in den Misserfolg geführt. Zuvor hatte sich der 22-Jährige angreifbar gemacht, indem er das Davis-Cup-Finalturnier ausliess und stattdessen mit Roger Federer auf eine Schautournee ging, nach Südamerika, Mexiko und China.

Doch nun entpuppt sich der missglückte Saisonstart für den schon lange als kommenden Majorsieger gehandelten Deutschen als Glücksfall. «Ich war ohne Erwartungen angereist, weil ich am ATP-Cup so schlecht gespielt hatte», sagte der Sieger des ATP-Finalturniers 2018, nachdem er im Viertelfinal Stan Wawrinka 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 geschlagen hatte. «Ihr könnte euch nicht vorstellen, wie viel das für mich bedeutet», verkündete er den Zuschauern. «Ich konnte diese Barriere nie durchbrechen. Ich hoffe, dies ist der erste von vielen Halbfinals.»

«Das ist auch für mich viel Geld. Aber es gibt hier so viele, die es besser brauchen können.» Zverev würde bei einem Sieg sein gesamtes Preisgeld für Australien spenden

Zverev hatte in 19 Grand-Slam-Turnieren nur zwei Viertelfinals erreicht, beide in Roland Garros. «Ich war zu professionell an diesen Turnieren, wollte es zu sehr und sprach mit niemandem. Aber sich 24 Stunden auf das Tennis zu fixieren, ermüdet auch.» Jetzt nehme er es lockerer. Die tiefe Erwartungshaltung und zehn Tage intensives Training haben ihm gereicht, zu seinen Stärken und zu seinem Selbstvertrauen zurück zu finden. Er sei glücklich, dass er bewiesen habe, dass er auch mit seinem jetzigen Team – inklusive Vater als Coach – Erfolg haben könne. «Alle sagten, ich brauchte eine Änderung im Umfeld. Dabei lag es an mir, nicht am Team.»

Zverev ist der siebte deutsche Grand-Slam-Halbfinalist der Profiära, der erste seit 2009 und Tommy Haas (Wimbledon). Die anderen waren Karl Meiler, Boris Becker, Michael Stich, Nicolas Kiefer und Rainer Schüttler. Gegen Wawrinka gab er erstmals an diesem Turnier einen Satz ab. «Ich hatte bisher immer abends gespielt und musste mich erst umgewöhnen.»

Wawrinka anerkannte Zverevs Überlegenheit neidlos. «Am Anfang war er nervös. Doch dann wurde er solider, während ich zögerlich wurde.» Weil er zu Turnierbeginn krank war, sei er glücklich über diesen 18. Grand-Slam-Viertelfinal. «Vielleicht fehlte mir deshalb etwas die Energie.» Insgesamt sei es ein sehr positives Turnier gewesen: «Das gibt mir für die neue Saison gute Gefühle.»

Zverev sorgt auch für eine der spannenderen Randgeschichten des Turniers. Er hatte angekündigt, er würde pro Sieg 10'000 australische Dolllar (6600 Franken) für die Opfer der Buschbrände spenden – und sogar das gesamte Preisgeld, sollte er den Titel holen (2,7 Millionen Franken). Dazu steht er. «Das ist zwar auch für mich viel Geld. Aber es gibt hier in diesem schönen Land so viele Leute, die es viel besser brauchen können.» Seine Eltern, die aus der Sowjetunion stammen, hätten selber nie Geld gehabt. «Nun, wo sie etwas haben, sagen sie: Geld sollte in der Welt etwas Gutes bewirken.»