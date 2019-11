Barça löst Achtelfinal-Ticket gegen BVB

Der Arbeitsplatz von Trainer Lucien Favre bei Borussia Dortmund ist nach einer Gala von Lionel Messi immer stärker in Gefahr. Der kriselnde Bundesligist verlor am Mittwoch gegen Barcelona 1:3 (0:2) und droht damit den Achtelfinal in der Champions League zu verpassen. Für Favre wird es damit immer enger, nachdem die Kritik in den letzten Wochen schon stark zugenommen hatte. Während Barça beim 700. Pflichtspiel von Messi das Weiterkommen perfekt machte, fällt für den BVB die Entscheidung erst im letzten Spiel am 10. Dezember gegen Slavia Prag. Der BVB ist dabei sogar auf Schützenhilfe von Barcelona im Spiel bei Inter Mailand angewiesen.

In Barcelona besiegelten Luis Suárez (29.), Lionel Messi (33.) und Antoine Griezmann (67.) vor 90 071 Zuschauern im Nou Camp die verdiente BVB-Niederlage. Der Dortmunder Treffer von Jadon Sancho (77.) war zu wenig. Für den Unterschied sorgte mal wieder Messi, der bei seinem Jubiläum an nahezu allen Aktionen beteiligt war. Die Tore von Suárez und Griezmann legte der Argentinier mustergültig auf, den zweiten Treffer erzielte Messi nach Zuspiel seines kongenialen Partners aus Uruguay selbst. Es war bereits sein 609. Treffer im Trikot der Blaugrana.

Messi schiesst das 2:0 für Barcelona. (Video: SRF)

«Wir haben kein schlechtes Spiel hingelegt, aber auch kein gutes. Barça war immer gefährlich mit Messi. Nach dem 0:1 hatten wir eine schlechte Phase, gekrönt von meinem Fehlpass. Das darf nicht passieren. Dann verliert man zurecht. Das wurmt mich», sagte Hummels und fügte hinzu: «In Topform ist Messi der beste Fussballer, den ich je gesehen habe. Sehr schwierig zu verteidigen, eine grosse Herausforderung, die wir nicht gemeistert haben. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, das ist schade.»

Sanchos Einzelleistung zum 1:3. (Video: SRF)

Für die Dortmunder Hintermannschaft blieb gegen Messi allzu oft nur die Statistenrolle. Dabei begann es für den BVB ganz vielversprechend. Nach einem Fehler von Ivan Rakitic marschierte Achraf Hakimi Richtung Barca-Tor und legte nach gut einer Minute für Nico Schulz auf. Dessen Schuss klärte aber Samuel Umtiti auf der Linie für den geschlagenen Marc-André ter Stegen. Hakimi war anstelle des formschwachen Sancho ins Team gerückt. «Wir haben die Entscheidung getroffen, und fertig», sagte Favre zu seiner Personalentscheidung.

Nach dem frühen BVB-Ausrufezeichen verlagerte sich das Geschehen aber schnell in die andere Hälfte. In der 22. Minute hatten die Westfalen noch Glück, dass Suárez bei seinem Tor im Abseits stand. Den Pass hatte natürlich Messi gespielt. Sieben Minuten später half aber auch der Video-Schiedsrichter nicht mehr.

Barcelona geht durch Luis Suárez mit 1:0 in Führung. (Video: SRF)

Griezmann hätte direkt nach Wiederanpfiff auch alles klar machen können, als er nach Zuspiel von Messi an Dortmunds Torhüter Roman Bürki scheiterte (46.). Und der BVB? Die Dortmunder gaben sich nicht geschlagen und hatten durch Julian Brandt sogar eine Grosschance, als ter Stegen stark parierte (61.). Doch schon kurz darauf war das Spiel entschieden. Messi, der sogar Kopfballduelle im Dortmunder Strafraum gewann, legte für Griezmann den Ball bestens auf.

Griezmann markiert das 3:0 für Barcelona. (Video: SRF)

Liverpool mit Unentschieden gegen Neapel

Titelverteidiger Liverpool hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp trennte sich vom SSC Neapel und dessen Coach Carlo Ancelotti in der Gruppe E mit 1:1. Der Belgier Driess Mertens (21.) brachte die Gäste in Führung, Dejan Lovren (65.) traf zum Ausgleich. Am letzten Spieltag muss der Premier-League-Leader zu RB Salzburg und wäre mit einem Punktgewinn weiter. Die Österreicher machten mit dem Club KRC Genk kurzen Prozess und besiegten die Mannschaft des früheren Stuttgart-Trainers Hannes Wolf 1:4. Die Belgier stehen als Letzter der Gruppe E fest.

Spektakuläres Remis für Leipzig mit Mvogo

RB Leipzig hat durch zwei Tore von Emil Forsberg erstmals den Sprung in die K.-o.-Phase geschafft. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann spielte am 5. Spieltag gegen Benfica Lissabon 2:2. Die Portugiesen gingen vor 38 339 Zuschauern durch Pizzi (20.) in Führung, Carlos Vinicius (59.) erhöhte nach einem Fehler von Lukas Klostermann auf 2:0. Goalie Peter Gulacsi verletzte sich beim Rettungsversuch und musste gegen den Schweizer Yvon Mvogo ausgewechselt werden. Den Anschluss stellte Forsberg (90.) mit einem Foulelfmeter her, der 5 Minuten später auch zum 2:2-Endresultat traf. Haris Seferovic fehlte im Aufgebot der Portugiesen verletzungsbedingt. (dpa)