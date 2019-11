Der nächste Dämpfer für Barcelona

Der FC Barcelona ist in der Champions League gegen Slavia Prag nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Der spanische Fussball-Meister bleibt in der Gruppe F zwar mit nun acht Punkten Tabellenführer, verpasste es aber am Dienstagabend, sich vor den letzten beiden Vorrundenspielen entscheidend abzusetzen. In der nächsten Partie in drei Wochen gegen Dortmund wird zudem Innenverteidiger Gerard Piqué wegen einer Gelb-Sperre fehlen.

Der FC Barcelona tat sich ohne den an einer Wadenverletzung laborierenden Luis Suarez offensiv schwer. Superstar Lionel Messi scheiterte bei seiner besten Aktion mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an der Latte (35.). Danach hielt vor allem Prags Torhüter Ondrej Kolar gegen Messi und Piqué (43.) den überraschenden Punktgewinn der Gäste fest. In der zweiten Halbzeit enttäuschte der Favorit komplett.

Leipzig fehlt ein Punkt zum Achtelfinal-Einzug

RB Leipzig hat nach einem 2:0-Sieg in St. Petersburg beste Chancen auf den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse. Der Bundesliga-Dritte siegte am Dienstag beim russischen Meister Zenit St. Petersburg durch Tore von Diego Demme und Marcel Sabitzer und kann bereits mit einem Remis gegen Benfica Lissabon vor heimischem Publikum in drei Wochen den Achtelfinal-Einzug perfekt machen.

Das Team von Julian Nagelsmann diktierte das Spielgeschehen gegen Zenit St. Petersburg von Beginn weg. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Leipzig am Drücker und liess nicht nach. So steht RB Leipzig mit neun Punkten aus vier Spielen an der Spitze der Gruppe G. (dpa/toc)