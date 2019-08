Eine gute Halbzeit ist zu wenig für den FCB

Die Szene des Abends blieb ein Zufallsprodukt. Es lief zwischen dem FCB und LASK Linz die zweite Halbzeit, Basel kam voller Selbstvertrauen aus dem ersten Durchgang, wähnte sich mit Chancen aufs Playoff in der Champions League. Linz kam über links, eine Flanke kam scharf, und FCB-Verteidiger Petretta lenkte sie fatal ins eigene Tor ab. 0:1 im Spiel, 1:3 im Gesamtskore, die Hypothek blieb zu gross für den FCB.

«Wir müssen uns wehren, mit und ohne Ball», hatte FCB-Trainer Koller noch vor der Partie gefordert. Und tatsächlich, es war von Beginn weg eine aggressive Gangart, mit welcher der FC Basel zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte versuchte, im Europacup auswärts ein 1:2 aus dem Hinspiel wettzumachen.

Mehr Wirbel im Basler Offensivspiel

Die Basler Abwehr zeigte sich zwar wie in den letzten Wochen lückenhaft, gegen vorne aber legten die Gäste gegenüber dem Hinspiel deutlich zu. Ademi, nach Ajetis Abgang und van Wolfswinkels Verletzung im Sturm in der Alleinverantwortung, setzte einen Kofpball an die Latte (11.), Stocker zielte nach tollem Zuspiel von Okafor nur wenige Zentimeter zu weit links (22.).

Ademi setzt den Kopfball an die Latte.

Der FCB - ohne den verletzten Vorkämpfer Xhaka - beschloss die erste Hälfte als das bessere zweier aktiver Teams. Es war ein animiertes Hin und Her, Omlin rettete gegen Tetteh, auf der anderen Seite hatte wiederum Stocker eine Chance, als er den Ball aus nächster Distanz verfehlte und Sekundenbruchteile später vom Linzer Goalie Schlager getroffen wurde. Der Penaltypfiff lag in der Luft, zu hören war er schliesslich nicht.

Linz geht in Führung.

Einbruch nach dem Seitenwechsel

In der zweiten Hälfte fehlte dem Basler Spiel plötzlich die Struktur, während sich die Linzer auf dem Resultat ausruhen konnten. Zuffi musste schon nach 54 Minuten verletzt raus, für ihn kam Bua, dem zu wenig gelang.

Basel gleicht in der 80. Minute aus.

Das 3:1 für die Linzer im Gesamtskore schien der Genickschlag zu sein. Trainer Koller nahm nach 60 Minuten mit Okafor einer der besten aus der ersten Halbzeit vom Feld, brachte Campo, auch er blieb blass, trat nur einmal einen schlechten Freistoss. Und der LASK wurde besser, kam zu Chancen, die Hoffnung für Basel schwand. Unverhofft dann das 1:1, zehn Minuten vor dem Ende: Widmer brach über rechts durch, in der Mitte stand Ademi goldrichtig. Mit einem Tor hätten sich die Basler in die Verlängerung gerettet. Doch zwei weitere Tore der Linzer machten schliesslich klar, dass der FCB nicht mit dem Playoff zur Champions League gegen Brügge, sondern mit der Auslosung der Gruppenphase in der Europa League am 30. August zu planen hat. Eine gute aus insgesamt vier Halbzeiten, es blieb zu wenig.

Linz trifft in der 94. Minute zum endgültigen Sieg.