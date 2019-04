Fan-Chaos in Amsterdam

Die Amsterdamer Polizei hat am Mittwochabend einiges zu tun. Am Rande des Champions-League-Krachers zwischen Ajax und Juventus Turin kommt es zu unschönen Szenen. Gemäss italienischen Medien liefern sich Juve-Fans sowohl in der Innenstadt als auch vor dem Stadion Scharmützel mit der Polizei.



Die Konsequenz: über 100 Festnahmen. Offenbar sind dabei Gegenstände wie Messer und Knüppel sichergestellt worden. Gemäss dem Sport-Informations-Dienst bestätigt der italienische Innenminister Matteo Salvini die Vorfälle.



Es sind aber nicht nur die italienischen Fans, die Probleme machen. Auch die Ajax-Fans sorgen vor der Partie für Unruhe. Die Polizei setzt unter anderem Wasserwerfer ein, um die Chaoten in Schach zu halten.



All kicking off in Amsterdam ahead of Ajax-Juventus. Ajax supporters vs the Police. They were warned not to use fire works at their Entrada. pic.twitter.com/pvUV6weJ6P