Gänsehaut pur nach dem Wunder von Anfield

Nach Worten ringend, um diese unglaubliche Nacht zu beschreiben, schlägt Jordan Henderson seine Hände hinter dem Kopf zusammen und bläst einen lauten Luftstoss aus seinem Mund. Er ist den Tränen nahe. Seine Stimme wird von den singenden, sich umarmenden Anhängern des FC Liverpool beinahe übertönt. Die Hymne der Reds («You'll never walk alone») schallt weit über das Stadion hinaus und lässt diesen Moment zu einem unbeschreiblichen werden. Die Szene sehen Sie oben im Video.

Auch andere Spieler konnten ihre Emotionen nach Spielschluss nicht mehr verbergen. Wie Trainer Jürgen Klopp gegenüber «BTSport» berichtete, traf er auf dem Rasen auf einen vor Freude weinenden James Milner.

Proud to be a part of this...

What a night ??

What a team ????

What a crowd ????#volumestuckat100#seeyouinmadrid#unbelievablejeff#YNWA pic.twitter.com/IT2RGGjFoY