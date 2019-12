Liverpool startet glücklos und gewinnt trotzdem

Wegen eines Dramas in Italien musste der FC Liverpool selbst für sein Glück sorgen. In Napoli spielte mit dem Genker Maarten Vandevoordt der erste minderjährige Torhüter in der Champions League. Und dieser 17-Jährige war offenbar derart nervös, dass er nach wenigen Sekunden den Ball vertändelte und das erste von schliesslich vier Gegentoren kassierte.

Titelverteidiger Liverpool brauchte für die Achtelfinalqualifikation gegen Salzburg deswegen mindestens einen Punkt, für den Gruppensieg musste er gewinnen. Das ist für den Leader der Premier League machbar, aber ein Freundschaftsspiel war es dann eben doch nicht.

Doppelschlag sichert Sieg

Die Salzburger hielten mit und kamen gegen die Abwehr von Weltformat zu mehr als zehn Abschlüssen. Liverpools Sieg nahm erst nach knapp einer Stunde Formen an, als Naby Keïta und der zuvor glücklose Mohamed Salah innert weniger Sekunden zwei Tore erzielten. Mit dem 2:0-Erfolg ohne Ersatzspieler Xherdan Shaqiri gewinnt Liverpool die Gruppe E vor Napoli, Salzburg steht im Sechzehntelfinal der Europa League.

Salzburg - Liverpool 0:2 (0:0)

29'500 Zuschauer. - SR Makkelie (NED).

Tore: 57. Keïta 0:1. 58. Salah 0:2.

Salzburg: Stankovic; Nissen; Onguene; Wöber; Ulmer; Junuzovic (68. Daka); Mwepu; Szoboszlai (89. Ashimeru); Minamino; Hwang; Haland (75. Okugawa).

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren (53. Gomez), Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keïta (87. Origi); Salah, Firmino (75. Milner), Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz), Matip, Fabinho und Lallana (alle verletzt). (saw)