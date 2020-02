Mit Favre auf der Achterbahn

Das muss man der «Bild am Sonntag» lassen: Sie bringt es auf den Punkt, nicht elegant zwar, aber in vier Worten. «Mal Grütze, mal grandios», schreibt sie, um die bisherige Saison von Borussia Dortmund zusammenzufassen.

Am letzten Freitag ist es wieder einmal grandios, was die Borussia zu bieten hat. Das 4:0 gegen Eintracht Frankfurt bringt zum Ausdruck, was gerade in der Offensive an Talent in ihr steckt. Adi Hütter, der alte Berner Meistermacher und heutige Frankfurter Trainer, redet danach nicht grundlos von einem «Klassenunterschied».

Die Gala tut Dortmund so richtig gut. Sie ist zum einen die Antwort auf die beiden bitteren Niederlagen in der Vorwoche, die so vieles wieder infrage gestellt hatten, zum anderen dient sie als Mutmacher für die Aufgabe von heute Dienstagabend.

Es ist nicht irgendwer, der ins Ruhrgebiet kommt, und es ist schon gar nicht irgendein Spiel: Paris St. Germain reist für das Hinspiel im Achtelfinal der Champions League an, das Paris von Neymar, Kylian Mbappé und Mauro Icardi, die diese Saison zusammen schon 58 Tore erzielt haben.

Und was für Dortmund ganz speziell ist: Mit Paris taucht der Trainer auf, über den sie hier nicht mehr gerne reden. Zumindest mögen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc kein Wort zu viel über jenen Thomas Tuchel verlieren, von dem sie sich nach dem Cupsieg vor gut zweieinhalb Jahren unfreundlich trennten. «Das Duell heisst nicht Dortmund gegen Tuchel», sagt Zorc schmallippig, «es heisst Dortmund gegen Paris.»

Um gegen PSG zu bestehen, muss sich die Borussia auf einem Topniveau bewegen, nicht nur offensiv, besonders defensiv. Denn in der Defensive beginnen ihre Probleme, die sie diese Saison immer wieder einmal durchgeschüttelt haben. In der Spitzengruppe der Bundesliga hat niemand so viele Tore zugelassen wie sie. Keiner hat darunter mehr zu leiden als Lucien Favre, der verantwortliche Trainer.

Der wacklige Stuhl

Seit der leise Tüftler aus dem Waadtländer Dorf St-Barthélémy nach Dortmund geholt worden ist, das war im Sommer vor zwei Jahren, sorgt er für Bewunderung und Verwunderung. Bewunderung, weil seine Mannschaft an guten Tagen mitreissenden Fussball bieten kann; und Verwunderung, weil sie defensiv höchst verwundbar ist.

Es ist genau ein Jahr her, dass Dortmund innert eines Monats alle Titel verspielte, in Meisterschaft, Cup und Champions League. Favre bekam das zu spüren, Zögerlichkeit wurde ihm vorgehalten, nicht zum ersten Mal in seinem Trainerleben. Im Sommer gab sein Club 148 Millionen Euro für Transfers aus (wobei er auch 125 Millionen einnahm), doch mit den Ausgaben war die Ansage gemacht: Als Ziel konnte es nur den Meistertitel geben. Favre hätte das gerne weniger forsch kommuniziert.

Was Favre denkt, bringt er selten zum Ausdruck. Seine Antworten sind oft belanglos.

Im Herbst sass er auf einem wackligen Stuhl, als sich seine Mannschaft gerade gegen die beiden Aufsteiger Union Berlin und Paderborn Ausrutscher leistete. Er erhielt zwar das Vertrauen von Watzke ausgesprochen, doch der betonte auch: «Eines ist klar: Am Ende wird Fussball immer über Ergebnisse definiert.» In Fussball-Deutschland galt die Meinung, Favres Glück sei es, dass es dem Verein schwer falle, einen geeigneten Trainer zu holen.

Für die Rückrunde bekam Favre für 20 Millionen Euro Erling Braut Haaland, 19-jährig erst, ein Hüne und mit enormem Talent gesegnet. Haaland musste insgesamt nur 136 Minuten auf dem Platz stehen, um in seinen ersten drei Spielen sieben Tore zu erzielen. Die Borussia gewann 5:3, 5:1 und 5:0, sie war wieder der Aufreger, fuhr danach im Cup zu Werder Bremen und brachte es fertig, hier 2:3 zu verlieren. Weitere vier Tage später kassierte sie in den letzten Minuten in Leverkusen noch zwei Tore und unterlag 3:4. «Bild» schrieb, Favres Entlassung in dieser Saison sei «kein Tabu-Thema mehr». Der Ton in Deutschland war wieder gesetzt.

Zaubern mit Disziplin

Favre lächelt gerne, wenn er redet, strahlen tut er dabei nicht immer. Was er während seiner Achterbahnfahrt in Dortmund wirklich denkt, bringt er kaum einmal zum Ausdruck. Seine Antworten sind oft belanglos wie die vor dem Match gegen Frankfurt, als er gefragt wird, wie er gegen das Problem der vielen Gegentore vorgehen wolle: «Mit Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wie konkret? Auf dem Platz.» Es werde schon kommen, fügt er da noch bei.

Ja, es kommt gegen Frankfurt. Favre ringt sich endlich dazu durch, auf Manuel Akanji, den fehlerhaften Schweizer Verteidiger, zu verzichten. Die elf Spieler, die auf dem Platz stehen, kennen den Auftrag und legen mit viel Disziplin die Basis, um zaubern zu können. Auch Haaland trifft, natürlich tut er das, zum neunten Mal schon. Der Gegner kassiert «eine verdiente Klatsche», das ist die Formulierung von Trainer Hütter.

Mal Grütze, mal Gala, Dortmund verwirrt, auch sich selbst. Während Abwehrpatron Mats Hummels zuweilen die Passivität im Spiel bemängelt, predigt Favre Geduld und dann nochmals Geduld. Das sind Gegensätze, die nur schwer zusammenpassen. Die gute Nachricht für die Mannschaft ist, dass das grosse Ziel der Saison, der erste Titel seit 2012 und den Tagen des Dortmunder Propheten Jürgen Klopp, trotz aller Schwankungen weiter in Reichweite ist. Sie liegt nur vier Punkte hinter Bayern München auf dem dritten Platz.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.