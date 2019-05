Mit Shaqiris Hilfe zum «Wunder von Anfield»

Manche nennen in Kraftwürfel, andere Alpen-Messi, XS oder Zauberzwerg. Aber Xherdan Shaqiri hört wohl am liebsten «Champions-League-Sieger». 2013 holte er mit Bayern München die Krone des europäischen Clubfussballs. Den 2:1-Finalsieg gegen Dortmund im Wembley sah er allerdings von der Bank aus. Damals kam er in der K.-o.-Phase nur auf zwei Einsatzminuten: eine Minute im Viertelfinal-Hinspiel gegen Juventus Turin (2:0) und eine im Halbfinal-Hinspiel gegen Barcelona (4:0).

Und heute, 2205 Tage später, kommt Shaqiri wieder in einem Halbfinal der Königsklasse zum Zug. Bei Liverpool fehlt Stammpersonal: Roberto Firmino und Mohamed Salah sind verletzt. Coach Jürgen Klopp schenkt dem Schweizer das Vertrauen. Und das soll etwas heissen, denn Liverpool braucht heute (ab 21 Uhr im Ticker) in Anfield gegen Barcelona ein Wunder. Das 0:3 aus dem Hinspiel ist eine grosse Hypothek.

???? #UCL team news ????@RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta — Liverpool FC (@LFC) 7. Mai 2019

Shaqiri kommt in der laufenden Saison erst auf 86 Champions-League-Minuten. Er wurde in der Gruppenphase zweimal gegen Paris Saint-Germain in der Schlussphase eingewechselt, beim 4:0-Heimsieg gegen Belgrad stand er in der Startformation und wurde ausgewechselt. Ein Einsatz über die volle Spieldauer ist dem 27-Jährigen ganz selten vergönnt – seit seinem Weggang vom FC Basel 2012 nur ein einziges Mal: beim 4:1-Sieg der Bayern gegen Borissow im Dezember 2012. (tzi)