«Was wir heute erlebt haben, ist unglaublich»

Was für ein Abschluss der Champions-League-Kampagne. Die Young Boys gewinnen ihre letzte Partie in der Königsklasse 2:1. Gegen Juventus Turin. Mit Cristiano Ronaldo. Das hätte kaum jemand gedacht. Auch nicht Marco Wölfli: «Was wir heute erlebt haben, obwohl uns einige erfahrene Spieler gefehlt haben, ist unglaublich.» Der 36-Jährige, eigentlich Ersatzgoalie, war einer der Helden, die auf dem Platz standen: «Ich freue mich über jeden Einsatz, besonders über einen gegen Juventus Turin. Das Jahr 2018 ist für mich kein schlechtes Jahr.»

Das ist es generell nicht, für den ganzen Verein. Nach dem Meistertitel kommt Mitte Dezember ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte dazu. Auch für Guillaume Hoarau war es ein aufwühlendes Jahr: «Es gab viele schöne Momente, da werden viele Erinnerungen für unsere junge Equipe bleiben. Mit Marco Wölfli waren wir die beiden Grossväter auf dem Platz – und gleichzeitig die grössten Kinder.»

Der YB-Stürmer war mit seinen beiden Toren gegen Juve der grosse Matchwinner. Das 1:0 nach einem Penalty war sein 100. Tor für die Berner: «Eine sehr schöne Geschichte, das 100. Tor werde ich nicht vergessen.» Für Kevin Mbabu war es ein «magischer Abend».

Ein Kompliment für YB gibt es auch vom Gegner, in Person von Mittelfeldspieler Emre Can: «Sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht.» Der Deutsche hatte aber auch noch einen kleinen Seitenhieb parat: «Die Schiedsrichterentscheidungen waren etwas fraglich. YB hat viele kleine Fouls gemacht, doch auch nach dem sechsten, siebten Foul gab es keine Karte. Das fand ich nicht in Ordnung.» (fas/sda)