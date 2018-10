YB wird bereits nach 5 Minuten kalt geduscht

YB zeigte sich unerschrocken, versuchte das Tempo von Juventus Turin mitzugehen. Das sah zu Beginn des Spiels gar nicht schlecht aus. Leider hielt dieser gute Eindruck gerade mal fünf Minuten. Dann schlug Leonardo Bonucci eine herrliche Flanke in den YB-Strafraum.

Da hatte sich Paulo Dybala freigelaufen. Der Argentinier kam ganz alleine an den Ball – Mohamed Aly Camara stand zu weit von ihm weg – und traf mit einer herrlichen Direktabnahme ins Berner Herz: 1:0 für Juventus Turin – ein herber Rückschlag für YB.

DYBALA GOL!



What an assist from Bonucci pic.twitter.com/WZhB0z1Cdu