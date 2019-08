Hammerlos für Dortmund, Déja-vu für Liverpool

b>Die Hammergruppe: Dortmund, Barça, Inter

BVB-Captain Marco Reus freut sich über «Festspiele gegen Barcelona», der Schweizer Trainer Lucien Favre gibt zu bedenken, dass «Inter Mailand im Sommer viel investiert» hat. Es warten lange nicht gesehene Duelle: Zuletzt war Dortmund in den Neunzigerjahren im Camp Nou und im San Siro zu Gast. Ja, der BVB ist inmitten der schwersten und attraktivsten Gruppe gelandet, in der Slavia Prag klarer Aussenseiter ist. Favre freut es trotzdem: «Die Reiseziele sind auch nicht schlecht.»

