Auf dem Papier sah das irgendwie einfacher aus. Insbesondere nach dem überraschenden Sieg gegen Eindhoven schien der Linzer ASK nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Champions-League-Playoff. Doch dieser Stolperstein ist nun um einiges grösser als angenommen.

1:2 verlieren die Basler das Hinspiel. Zu Hause, notabene. «Wir waren zu wenig im Spiel, zu wenig in den Zweikämpfen», analysiert Luca Zuffi nach Spielschluss. Der einzige Basler Torschütze hofft, dass sein herrlicher Treffer kurz vor Schluss noch entscheidend werden könnte: «Eine Niederlage mit einem Tor Unterschied muss man mal hinnehmen, wenn man einen schlechten Tag einzieht.»

Ähnlich kritisch zeigt sich Goalie Jonas Omlin: «Das war keine gute Leistung von uns.» Allerdings hebt er auch die Qualitäten des Gegners hervor: «Sie haben es gut gemacht, haben gut gepresst. Dagegen haben wir das richtige Mittel nicht gefunden. Jetzt müssen wir über die Bücher.» LASK-Trainer Valérien Ismaël hingegen ist beeindruckt von der Leistung seines Teams. Das Erfolgsrezept sei denkbar einfach: «Wir haben eine klare Philosophie, ein klares Konzept. Bei uns ist kein Spieler der Star, sondern das System.»

Einem System, an dem sich der FCB die Zähne ausgebissen hat. Deshalb ist nur logisch, dass Ismaël optimistisch ist fürs Rückspiel vom kommenden Dienstag: «Jetzt heisst es Akku aufladen und zu Hause vor unseren Fans weiterkommen.» Und die Basler? Omlin sieht nur eine Chance: «Wir müssen eine unglaubliche Leistung abrufen.» Also so wie gegen Eindhoven.

(fas)