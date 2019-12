Salah und sein unmöglicher Lieblingswinkel

Es läuft die 58. Minute in der Partie zwischen Salzburg und Liverpool. Nach einem langen Ball köpfelt Innenverteidiger Jérôme Onguéné den Ball zum eigenen Goalie zurück. Doch nicht stark genug. Und so entscheidet sich der Salzburger Goalie Cican Stankovic, den Strafraum zu verlassen – und verschätzt sich dabei massiv.

Vom Fehler profitiert Mohamed Salah. Dieser luchst den Salzburgern den Ball ab und zieht fast bis zur Grundlinie. Doch er flankt den Ball nicht etwa in den Strafraum, sondern schiesst – mit seinem schwächeren rechten Fuss – aus spitzestem Winkel direkt ins Tor zum 2:o. In den sozialen Medien erhält er dafür nicht nur von den eigenen Anhängern Beifall: «Sogar als gegnerischer Fan kann man nur applaudieren.» Ein anderer User auf Twitter kommentiert: «Das ist unglaublich.» Und so mancher kommt auch ins Grübeln.

HOW ? Indeed, calculating how Salah scored from such a tight angle like... pic.twitter.com/CqTMESrTYl — Just introduce me as...???????????? ??????????????????? ???? ???????? (@D0ntGetItTwiStd) 10. Dezember 2019

Das Tor dürfte den ehemaligen Basler an eine Szene aus dem Jahr 2016 erinnert haben. Damals kickte er noch in der Serie A für die AS Roma. Ähnlich wie gegen Salzburg, traf Salah auch schon beim 5:0 gegen Palermo.

Four years ago this goal was scored by Mo Salah



pic.twitter.com/oH6vuEpylY — 6 (@lfc_allting) 10. Dezember 2019

Und auch für die Nationalmannschaft schoss Salah letztes Jahr ein kurioses Tor. Der Ägypter versenkte in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Swasiland (4:1) einen Eckball direkt im Tor. Das Tor gegen Salzburg dürfte jedoch um einiges bedeutender gewesen sein. Mit dem 2:0 bescherte der Ägypter den Reds den Gruppensieg in der Champions League.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.

(boq)