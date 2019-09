Reus vergibt BVB-Sieg gegen Barcelona

Barcelona-Torhüter Ter Stegen brachte den in der zweiten Halbzeit furios aufspielenden BVB mit zahlreichen starken Paraden um den Lohn für eine couragierte Leistung. Der 27 Jahre alte Keeper rettete ein ums andere Mal gegen die starke Borussia, die sich einen Sieg verdient hätte. Mit einem Erfolg am 2. Oktober bei Slavia Prag könnte der BVB seine Ausgangslage in der schweren Gruppe F nun deutlich verbessern. Der tschechische Meister erkämpfte sich zuvor ein 1:1 bei Inter Mailand.

Ein Offensivspektakel erlebten die Zuschauer zunächst nicht. Beide Teams scheuten aus Respekt voreinander das Risiko. Die Borussia hatte Mitte der erste Halbzeit die bis dahin beste Chance der Partie. Nach Pass von Thorgan Hazard tauchte Marco Reus vor ter Stegen auf, scheiterte aber.

Ter Stegen sichert Bacelona einen Punkt

Die Chance war für die Gastgeber offenbar ein Mutmacher. Im Spiel nach vorn lief der Ball bei den Schwarzgelben wieder flüssiger, der BVB entwickelte in dieser Phase mehr Torgefahr als der spanische Meister. Zudem stand die BVB-Defensive mit den Schweizern Roman Bürki und Manuel Akanji wie schon beim 4:0 in der Liga gegen Leverkusen sicher und trat sehr diszipliniert auf.

Nach Balleroberung von Reus vergab Jadon Sancho aus aussichtsreicher Position die nächste gute Chance (40.). Paco Alcácer scheiterte gegen seinen Ex-Club mit einem Freistoss an der Mauer (51.). Der BVB drängte nun auf die Führung. Die Riesen-Chance vergab dann Reus. Ter Stegen hielt seinen Foulelfmeter, nachdem Nelson Semedo im Strafraum Sancho auf den Fuss getreten war (57.). Weitere Chancen folgten, aber der Deutsche Goalie im katalanischen Tor hielt seinen Kasten dicht.

Liverpool verliert, Salzburg mit Kantersieg

Titelverteidiger FC Liverpool ist mit einer Niederlage in die neue Saison der Champions League gestartet. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor am Dienstagabend mit 0:2 (0:0) beim SSC Neapel. Die Treffer für die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti erzielten der Belgier Dries Mertens in der 81. Minute per Foulefmeter und der Spanier Fernando Llorente in der Nachspielzeit. An die Spitze der Gruppe E setzte sich der FC Salzburg aus Österreich durch einen 6:2-Erfolg gegen KRC Genk.

Im zweiten Spiel der Gruppe E feierte Österreichs Meister RB Salzburg, in der Champions League als FC Salzburg am Ball, indes mit einem 6:2 (5:1)-Kantersieg gegen KRC Genk ein fulminantes Debüt in der Königsklasse. Umjubelter Mann des Spiels war der Norweger Erling Haland, der mit drei Toren (2./34./45.) die Gäste aus Belgien fast im Alleingang bezwang. Nach zuvor elf erfolglosen Qualifikationsversuchen mischt Salzburg in dieser Saison das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte in Europas Eliteklasse mit.

Kurztelegramme der Gruppe E

Napoli - Liverpool 2:0 (0:0)

SR Brych (GER). - Tore: 82. Mertens (Foulpenalty) 1:0. 92. Llorente 2:0.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75. Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66. Zielinski); Mertens, Lozano (69. Llorente).

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner (66. Wijnaldum), Henderson (87. Shaqiri), Fabinho; Salah, Firmino, Mané.

Bemerkungen: Napoli ohne Hysaj (verletzt). Liverpool ohne Becker, Origi und Keita (alle verletzt).

Salzburg - Genk 6:2 (5:1). - SR Zwayer (GER). - Tore: 2. Haland 1:0. 34. Haland 2:0. 36. Hwang 3:0. 40. Lucumi 3:1. 45. Haland 4:1. 45. Szoboszlai 5:1. 52. Samata 5:2. 66. Ulmer 6:2.

Kurztelegramme der Gruppe F

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

SR Buquet (FRA). - Tore: 54. Olayinka 0:1. 93. Barella 1:1.

Inter Mailand: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Brozovic (71. Barella); Candreva (49. Lazaro), Sensi, Gagliardini, Asamoah; Martinez (72. Politano), Lukaku.

Bemerkungen: 92. Sensi schiesst Freistoss an die Latte.

Borussia Dortmund - Barcelona 0:0

SR Hategan (ROU). - 69'099 Zuschauer.

Borussia Dortmund: Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard (73. Brandt); Alcacer (87. Bruun Larsen).

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40. Sergi Roberto); De Jong, Busquets (60. Rakitic), Arthur; Fati (59. Messi), Luis Suarez, Griezmann.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Schulz, Piszczek und Hitz (alle verletzt). Barcelona ohne Umtiti und Dembélé (beide verletzt). 57. Reus scheitert mit Foulpenalty an ter Stegen.

Kurztelegramme der Gruppe G

Lyon - Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1). - 47'201 Zuschauer. - SR Oliver (ENG). - Tore: 41. Azmoun 0:1. 51. Depay (Foulpenalty) 1:1.

Benfica Lissabon - RB Leipzig 1:2 (0:0). - SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 69. Werner 0:1. 79. Werner 0:2. 84. Seferovic 1:2. - Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Seferovic (ab76.). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Kurztelegramme der Gruppe H

Chelsea - Valencia 0:1 (0:0).

SR Cakir (TUR). - Tor: 74. Rodrigo 0:1.

Chelsea: Kepa; Zouma (73. Giroud), Christensen, Tomori; Azpilicueta, Kovacic (80. Barkley), Jorginho, Alonso; Mount (16. Pedro), Willian; Abraham.

Bemerkungen: Chelsea ohne Loftus-Cheek, Rüdiger, Van Ginkel und Emerson (alle verletzt). 88. Barkley verschiesst Penalty.

Ajax Amsterdam - Lille 3:0 (1:0). - SR Jovanovic (SRB). - Tore: 18. Promes 1:0. 50. Alvarez 2:0. 62. Tagliafico 3:0. (dpa)