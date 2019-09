Ter Stegen hext gegen BVB, Liverpool verliert

Marco Reus und Marc-André ter Stegen kennen sich bestens. Sie spielten einst in Mönchengladbach zusammen, inzwischen sind sie Teamkollegen im Nationalteam Deutschlands. Und an diesem ­ersten Abend in der neuen Saison der Champions League laufen sie sich auch wieder dauernd über den Weg. Ihr Duell prägt das Spiel von Dortmund mit Reus gegen das Barcelona mit ter Stegen.

0:0 steht es am Ende, es ist ein 0:0 für ter Stegen, den Goalie, der so unglücklich ist, dass er im Nationalteam keinen Weg am Münchner Manuel Neuer vorbei findet. In Dortmund nutzt er dafür die Bühne, um wieder einmal zu zeigen, welch grossartiger Torhüter er ist. Sein bevorzugtes Opfer heisst Reus.

Nach 25 Minuten scheitert der Dortmunder Captain erstmals an ter Stegen, aus fünf Metern nur. Die Szene ist der einsame Höhepunkt einer ersten Halbzeit, die nur eines ist: zum Gähnen.

Nach der Pause erhält das Spiel wenigstens eine kleine Frischluftzufuhr, und das liegt an den Dortmundern, die sich nun endlich etwas in die Offensive wagen. Sancho wird von ­Semedo gefoult, und Reus erhält einen Elfmeter. Doch er läuft ohne Überzeugung an und scheitert an ter Stegen. Eine Viertelstunde vor Schluss hat Reus die nächste Chance, diesmal schiesst er hoch übers Tor. Und nachdem Brandt die Latte getroffen hat, steht Reus schon wieder frei vor dem Tor. Auch jetzt aber scheitert er an ter Stegen. Er ist der Verlierer dese Spiels.

Und Barcelona? Griezmann fällt durch, Ansu Fati, schon als Wunderkind gefeiert, ist nirgends, und als Messi nach einer Stunde auf den Platz kommt, passiert auch gar nichts. Der Auftritt Barças ist blutleer und spielerisch ein Debakel.

Liverpools Dejà-vu

Das Stadio San Paolo und Liverpool sind keine Freunde. Die Engländer verlieren wie schon letztes Jahr in der Gruppenphase bei Napoli. 2018 kam der einzige Gegentreffer in der 90. Minute, auch diesmal fällt das 0:1 spät: Nach 80 Minuten entscheidet der Belgier Dries Mertens die Partie per Penalty. Der Pfiff des deutschen Schiedsrichters Felix Brych beim Foul von Liverpool-Verteidiger Andy Robertson an José Callejon zuvor ist hart. Aber nicht falsch genug, um ihn auf Video nochmals anschauen zu müssen.

In der 87. Minute bringt Trainer Jürgen Klopp den Schweizer Xherdan Shaqiri. Doch der 27-Jährige kann die Niederlage nicht verhindern, er bleibt unsichtbar. Liverpools Offensive um Mohamed Salah ist über das ganze Spiel zu harmlos. Auch in den letzten zehn Minuten gelingt den «Reds», die in der Liga in fünf Spielen 15 Mal trafen, kein Tor mehr. Nein, Napolis Fernando Llorente macht mit dem 2:0 alles klar – und der Fehlstart des Titelverteidigers ist perfekt.

Telegramme der Gruppe E:

Napoli - Liverpool 2:0 (0:0)

SR Brych (GER). – Tore: 82. Mertens (Foulpenalty) 1:0. 92. Llorente 2:0.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan (75. Elmas), Fabian Ruiz, Insigne (66. Zielinski); Mertens, Lozano (69. Llorente).

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner (66. Wijnaldum), Henderson (87. Shaqiri), Fabinho; Salah, Firmino, Mané.

Bemerkungen: Napoli ohne Hysaj (verletzt). Liverpool ohne Becker, Origi und Keita (alle verletzt).



Salzburg - Genk 6:2 (5:1).

SR Zwayer (GER). – Tore: 2. Haland 1:0. 34. Haland 2:0. 36. Hwang 3:0. 40. Lucumi 3:1. 45. Haland 4:1. 45. Szoboszlai 5:1. 52. Samata 5:2. 66. Ulmer 6:2.



Kurztelegramme der Gruppe F:

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

SR Buquet (FRA). – Tore: 54. Olayinka 0:1. 93. Barella 1:1.

Inter Mailand: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Brozovic (71. Barella); Candreva (49. Lazaro), Sensi, Gagliardini, Asamoah; Martinez (72. Politano), Lukaku.

Bemerkungen: 92. Sensi schiesst Freistoss an die Latte.

Borussia Dortmund - Barcelona 0:0

SR Hategan (ROU). – 69'099 Zuschauer.

Borussia Dortmund: Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard (73. Brandt); Alcacer (87. Bruun Larsen).

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (40. Sergi Roberto); De Jong, Busquets (60. Rakitic), Arthur; Fati (59. Messi), Luis Suarez, Griezmann.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Schulz, Piszczek und Hitz (alle verletzt). Barcelona ohne Umtiti und Dembélé (beide verletzt). 57. Reus scheitert mit Foulpenalty an ter Stegen.



Kurztelegramme der Gruppe G

Lyon - Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1)

47'201 Zuschauer. – SR Oliver (ENG). – Tore: 41. Azmoun 0:1. 51. Depay (Foulpenalty) 1:1.



Benfica Lissabon - RB Leipzig 1:2 (0:0)

SR Sidiropoulos (GRE). – Tore: 69. Werner 0:1. 79. Werner 0:2. 84. Seferovic 1:2. – Bemerkungen: Benfica Lissabon mit Seferovic (ab76.). Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).



Kurztelegramme der Gruppe H

Chelsea - Valencia 0:1 (0:0).

SR Cakir (TUR). – Tor: 74. Rodrigo 0:1.

Chelsea: Kepa; Zouma (73. Giroud), Christensen, Tomori; Azpilicueta, Kovacic (80. Barkley), Jorginho, Alonso; Mount (16. Pedro), Willian; Abraham.

Bemerkungen: Chelsea ohne Loftus-Cheek, Rüdiger, Van Ginkel und Emerson (alle verletzt). 88. Barkley verschiesst Penalty.

Ajax Amsterdam - Lille 3:0 (1:0). - SR Jovanovic (SRB). - Tore: 18. Promes 1:0. 50. Alvarez 2:0. 62. Tagliafico 3:0. (dpa)