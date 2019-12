FCB ungefährdet weiter

Qualifiziert für die K.o.-Phase war der FCB bereits vor dem letzten Spiel, es ging einzig noch um den Gruppensieg. Diesen verdienten sich die Basler mit einer soliden, aber keineswegs überragenden Leistung gegen die nicht in Bestbesetzung angetretenen Türken, bei denen es sportlich um nichts mehr ging. Zwei Abstaubertore brachten dem FCB den Sieg. Nachdem ein Kopfball von Arthur Cabral vom türkischen Goalie noch abgewehrt werden konnte, stand Silvan Widmer goldrichtig und schob in der 21. Minute zur Führung ein. Valentin Stocker sorgte in der 71. Minute für die Entscheidung.

Der Lohn für den FCB: Mehreinnahmen als Gruppensieger und sportlich eine bessere Ausgangslage für die K.o.-Phase. Die zwölf Gruppensieger der Europa League und die vier besten Gruppendritten der Champions League gehören zu den gesetzten Teams, wenn am Montag die Sechzehntelfinals ausgelost werden. Zudem dürfen sie die Rückspiele zuhause bestreiten.

Dem FC Lugano, der in der Gruppe B keine Chance mehr auf ein Weiterkommen hatte, gelang zum Abschluss mit dem 1:1 auswärts gegen Dynamo Kiew ein Achtungserfolg. Die Ukrainer erzielten den Ausgleich erst in der 94. Minute. (rom)