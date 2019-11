Der FCB will nochmals dasselbe Spiel

Marcel Koller hätte natürlich nichts dagegen, wenn sich das Resultat aus dem Hinspiel heute wiederholen würde: Ein 1:0 gegen Getafe, so wie vor zwei Wochen. Damit hätte der FC Basel nämlich nicht nur das Rückspiel gegen die Spanier gewonnen, sondern sich auch bereits für die K.-o.-Phase der Europa League qualifiziert. «Es wäre schön, wenn uns das nach vier Runden gelingen würde», sagt der Trainer. «Aber wir werden nicht nach vorne stürmen und Getafe Tür und Tor öffnen.»

Koller hätte, wenn er es sich denn aussuchen könnte, am liebsten ein deckungsgleiches Spiel zu dem in Spanien. Mit einem disziplinierten FCB, der sich zur Not auch in Unterzahl zu drei Punkten arbeitet. Das Problem an der Sache ist nur, dass Koller am Donnerstag nicht einmal ein deckungsgleiches Team aufstellen kann: Valentin Stocker und Kevin Bua fehlen gesperrt, Noah Okafor ist verletzt. Und damit fallen die drei wichtigsten Flügelspieler der Basler aus. Koller ist gezwungen, sein eingespieltes Europacup-Team umzubauen.

Fabian Frei: «Wäre gerne Captain geworden»

Edon Zhegrova ist ein Kandidat, Afimico Pululu ein anderer, aber auch kreativere Varianten wie der Aussenverteidiger Blas Riveros sind denkbar. In jedem Fall muss Koller, der gerne viel Erfahrung auf dem Platz weiss, auf einen unerfahrenen Spieler zurückgreifen. Umso wichtiger ist es, dass Fabian Frei in den letzten Wochen wieder zu seiner früheren Form gefunden hat. Und das, obwohl der 30-Jährige im Sommer nicht zum Captain ernannt worden ist, wie es viele erwartet hatten.

«Es ist kein Geheimnis, dass ich gerne Captain des FC Basel geworden wäre», sagt Frei vor dem Getafe-Spiel im Gespräch mit der «Basler Zeitung». Auch ihm ist aufgefallen, dass seine Leistungen seit dem Sommer konstant gut sind. «So gut, wie sie es zuvor nie waren, seit ich im Januar 2018 zurückgekehrt bin», sagt Frei, der bereits das Tor im Hinspiel erzielt hat.

