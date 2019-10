Okafor rettet dem FCB einen Punkt

Nach dem 5:0-Startsieg gegen Krasnodar kam der FC Basel in der Europa League bei Trabzonspor zu einem 2:2. Der türkische Club, mit einer 0:1-Niederlage bei Getafe gestartet, versuchte mit Pressing sein Glück. Die Basler hielten jedoch gut dagegen und liessen sich auch von der pulsierenden Atmosphäre nicht einschüchtern. In der 20. Minute die unerwartete Führung für den FCB: Silvan Widmer verwertete einen Eckball von Kevin Bua sehenswert mit dem Kopf.

Nur sechs Minuten nach dem Führungstreffer erzielte Abdulkadir Parmak das 1:1 mit einem Freistoss von der Strafraumecke. Der Schuss aus relativ spitzem Winkel schien für FCB-Goalie Jonas Omlin nicht unhaltbar.

Basler bleiben ungeschlagen

Nachdem die zweite Halbzeit lang Zeit vor sich geplätschert war, fielen in der spektakulären Schlussphase zwei Tore. In der 78. Minute brachte der eingewechselte José Sosa sein Team in Front, postwendend glich Noah Okafor mit einer herrlichen Direktabnahme für den FCB aus. Damit bleiben die Basler ungeschlagen.

Lugano scheitert zweimal an der Latte

Die rund 1000 Zuschauer im St.Galler Kybunpark sahen einen FC Lugano, der von Beginn an mutig auftrat: Carlinhos traf mit seinem Kopfball nur die Latte (10.), Aratore scheiterte mit einem Schlenzer (32.). Dynamo Kiew kam gegen Luganos kompakt stehende Defensive kaum zu Chancen. Nach der Pause waren die Ukrainer die bessere Mannschaft, doch Luganos Maric kam dem Siegtreffer kurz vor Schluss per Lattenkopfball am Nächsten (87.).

Trabzonspor - Basel 2:2 (1:1)

SR Di Bello (ITA).

Tore: 20. Widmer (Corner Bua) 0:1. 26. Parmak (Freistoss) 1:1. 78. Sosa (Nwakaeme) 2:1. 80. Okafor (Stocker) 2:2.

Trabzonspor: Cakir; Türkmen, Hosseini, Campi, Novak; Erdogan, Mikel; Parmak, Sturridge (81. Cörekci), Avdijaj (46. Nwakaeme); Sörloth (65. Sosa).

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Zuffi (65. Okafor), Bua; Ademi (70. Cabral).

Bemerkungen: Trabzonspor u.a. ohne Ömür (verletzt), Basel ohne Van Wolfswinkel, Kuzmanovic und Zhegrova (alle verletzt). Verwarnungen: 23. Erdogan (Foul). 35. Xhaka (Foul). 45. Parmak (Foul). 82. Petretta (Reklamieren). 94. Stocker (Foul).

Lugano - Dynamo Kiew 0:0

St. Gallen. - 1281 Zuschauer.

SR Abed (FRA).

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Lovric (70. Custodio), Sabbatini, Vecsei; Carlinhos, Gerndt (78. Holender), Aratore (64. Dalmonte).

Dynamo Kiew: Buschtschan; Kedziora, Schabanow, Kadar, Mykolenko; Bujalski, Sidortschuk, Schepeljew (84. Garmasch); Zygankow, Rodrigues (71. Besedin), Verbic (88. De Pena).

Bemerkungen: Lugano ohne Covilo, Sulmoni und Macek (alle verletzt). 10. Kopfball von Carlinhos an die Latte. 87. Kopfball von Maric an die Latte. Verwarnungen: 23. Yao (Foul). 35. Kadar (Foul). 86. Schabanow (Foul). (red)