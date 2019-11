YB mit Kampf und einem Punkt

Es ist ein äusserst stimmungsvoller Abend im ausverkauften De Kuip in Rotterdam. Und es ist ein Abend, an dem die Young Boys früh spüren, dass Feyenoord erneut zu schlagen ist. Wie zwei Wochen zuvor, als sie sich im Stade de Suisse 2:0 durchsetzten. Seither hat das kriselnde Rotterdam den Trainer gewechselt, von Jaap Stam zu Dick Advocaat, und der Gastgeber agiert vorerst deutlich druckvoller als in Bern. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde verwandelt Captain Steven Berghuis einen Foulelfmeter, den Jordan Lotomba ungeschickt verursachte.

Spielmann fast doppelt

YB aber ist trotz des frühen Rückstandes keineswegs geschockt. Und ist spätestens nach der Pause die bessere Mannschaft. Captain Fabian Lustenberger, der sich im Hinspiel verletzte, gibt überraschend früh sein Comeback, er ordnet den Aufbau ballsicher. Und dem kurz zuvor eingewechselten Marvin Spielmann gelingt in der 71. Minute der verdiente Ausgleich. In der unterhaltsamen Schlussphase verpasst Spielmann sogar zweimal knapp den Siegtreffer. Im anderen Spiel der Europa-League-Gruppe G bezwingen die Glasgow Rangers den Favoriten FC Porto 2:0. Damit bleiben die Young Boys vor dem Heimspiel gegen Porto am 28. November Leader.

Feyenoord Rotterdam - Young Boys 1:1 (1:0)

SR Gil (POL).

Tore: 18. Berghuis 1:0. 71. Spielmann 1:1.

Feyenoord Rotterdam: Vermeer; Karsdorp, Edgar lé (74. Senesi), van der Heijden, Haps; Toornstra, Tapia, Kökçü; Berghuis, Jörgensen, Sinisterra (74. Larsson).

Young Boys: Von Ballmoos; Lotomba (68. Janko), Sörensen, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Lustenberger; Assalé (86. Mambimbi), Nsame, Moumi Ngamaleu (68. Spielmann).

Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Gaudino, Hoarau, Lauper, Martins, Sierro, Sulejmani (alle verletzt). Feyenoord Rotterdam ohne Fer (gesperrt) und van Beek (verletzt). 52. Edgar lé lenkt Ball an die eigene Latte.

Verwarnungen: 23. Nsame (Foul). 32. Berghuis (Foul). 39. Kökcü (Foul). 45. Sinisterra (Foul). 59. Moumi Ngamaleu (Foul). 67. van der Heijden (Foul). 90. Lustenberger (Foul).

Rangliste: 1. Young Boys 4/7 (6:4). 2. Glasgow Rangers 4/7 (5:3). 3. Feyenoord Rotterdam 4/4 (3:4). 4. FC Porto 4/4 (3:6).

(fdr)