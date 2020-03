Das Geisterspiel-Verbot ist nur konsequent

Für den Basler Fussballclub und seine Anhänger ist es fraglos ein harter Schlag: Der FC Basel darf sein Rückspiel in den Achtelfinals der Europa League am 19.?März nicht im St.-Jakob-Park austragen. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt hat nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab entschieden, die Partie aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation nicht zu bewilligen. Also auch nicht als «Geisterspiel», was diese Begegnung bei einer erwarteten Verlängerung der bundesrätlichen Massnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung hätte sein müssen.

Die Begründung der Behörden liest sich so: «Selbst bei einem sogenannten Geisterspiel ist erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass mehrere Hundert Fans des Gastclubs nach Basel reisen und sich während des Spiels vor dem Stadion versammeln würden. Die mit dem bundesrätlichen Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Personen verbundene Absicht würde in diesem Fall unterlaufen, was aus einer präventiven Sicht derzeit nicht zu verantworten ist.»

Nun mögen die Meinungen über die grundsätzlichen Entscheidungen des Bundesrats in der Corona-Frage zwar auseinandergehen. Schwer widersprechen lässt sich allerdings der Feststellung, dass der jüngste Entschluss des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements trotz erster Überraschung auf den zweiten Blick nichts anderes als logisch ist: Die Frankfurter Anhänger sind bekannt dafür, dass sie mehr als 10000 Zuschauer an ein internationales Auswärtsspiel mitbringen.

Da sind bei diesem kurzen Anfahrtsweg auch mehr als 1000 zu erwarten, die ihren Club bei einem Geisterspiel von ausserhalb des St.-Jakob-Parks unterstützt hätten. Und dass sich dazu auch noch zahlreiche FCB-Fans gesellt hätten, muss ebenfalls angenommen werden: Als die Basler letztmals im April 2014 gegen Valencia ein Geisterspiel in ihrem Stadion austrugen, war die Rede von mehreren Hundert rotblauen Anhängern, die sich rund ums Fussball­stadion versammelten.

Man hätte durch ein massives Polizeiaufgebot auch versuchen können, jegliche Fan-Ansammlung im Keim zu ersticken.



Den Behörden blieb aufgrund dieser Erkenntnisse gar nichts anderes übrig, als einer derartigen Ansammlung von Menschen durch das Verweigern der Spielbewilligung vorzubeugen. Alles andere hätte die voran­gegangenen Massnahmen wie etwa das Durchgreifen bei der Fasnacht unglaubwürdig erscheinen lassen und wäre nicht konsequent gewesen. Natürlich: Man hätte durch ein massives Polizeiaufgebot auch versuchen können, jegliche Fan-Ansammlung im Keim zu ersticken. Doch dass diese Massnahme, verbunden mit hohen Sicherheitskosten und der Gefahr der Eskalation, unter dem Strich zu einem besseren Gesamtergebnis geführt hätte, darf zumindest bezweifelt werden.

Was das für den FC Basel bedeutet, lässt sich noch nicht sagen. Sicher ist nur, dass für die Partie in weiser Voraussicht noch keine Tickets verkauft wurden und dem FCB im Vergleich zu einer normal durchgeführten Achtelfinalpartie gegen einen Bundesligisten Einnahmen in der Höhe von zwischen 1,5 und 3 Millionen Franken entgehen.

Die Basler Clubverantwortlichen waren noch nicht in der Lage, ausreichende Abklärungen vorzunehmen, um daraus weiterführende Schlüsse zu ziehen. FCB-CEO Roland Heri teilte via Videobotschaft mit, dass es sich nicht um eine Causa FC Basel, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Situation handle. Eine Situation, die man noch nie erlebt habe und für die sich nun auch bei keinem einfach eine Schublade mit der passenden Lösung darin finde.

Zumindest in der Schweiz dürfte sich kein Ausweichort für die Durchführung der Partie finden, bleibt das Problem doch auch für andere Kantone das gleiche.



Die Basler befinden sich in Gesprächen mit Frankfurt, der Uefa und den Behörden. Bis aber eine weitere Entscheidung vorliegt, dürfte es wohl noch eine Weile dauern, sollte er weiterhin allein in dieser Klemme stecken.

Zumindest in der Schweiz dürfte sich kein Ausweichort für die Durchführung der Partie finden, bleibt das Problem doch auch für andere Kantone das gleiche. Ganz abgesehen vom damit verbundenen finanziellen, logistischen und administrativen Aufwand, wird auch mit jeder Stunde unwahrscheinlicher, dass eine Spielstätte im grenznahen Ausland eine Alternative bietet. Denn die Regierungen der Nachbarländer bewegen sich zunehmend in dieselbe Richtung wie die Schweiz. Immerhin: In Deutschland entscheiden die kommunalen Behörden zumindest bis auf weiteres selbst – und ist aus Frankfurt zu hören, dass sowohl der nächste Bundesliga-Spieltag als auch das Europa-League-Hinspiel davor mit Zuschauern stattfinden sollen.

Verlässlich planbar ist bis auf Weiteres gar nichts mehr.



Vielleicht liessen sich dort gleich zwei Spiele gegen den FCB austragen. Vielleicht bestreiten die Basler das Hinspiel und müssen das Rückspiel als 0:3-Forfait-Niederlage einkalkulieren. Und vielleicht kann man sich auch einigen, dass man ein Hinspiel in Frankfurt austrägt und dann abrechnet.

Das jedoch sind nur die momentanen Fragen, die sich für die involvierten Parteien stellen. Gut möglich, dass sie sehr bald unbeantwortet vom Tisch sein werden, weil die Entwicklung nach internationalen Fussball-Lösungen verlangt. Denn eines hat die Coronavirus-­Situation die Sportler gelehrt: Verlässlich planbar ist bis auf Weiteres gar nichts mehr.