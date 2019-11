Xhaka steht in der Startformation

Unai Emery hatte es angekündigt: Granit Xhaka sei ein Kandidat für die Startformation gegen Frankfurt. Nun hat der Spanier den Schweizer tatsächlich ins Team zurückgeholt. Der Mittelfeldregisseur wird im Emirates gegen Frankfurt beginnen.

Es ist Xhakas erster Match für Arsenal seit dem Eklat gegen Crystal Palace am 27. Oktober. Der 27-Jährige legte sich bei seiner Auswechslung mit den eigenen Fans an, die ihn auspfiffen. Emery setzte ihn danach als Captain ab und liess Xhaka mehrere Spiele pausieren. Der Trainer appellierte an die Zuschauer, sich zurückzuhalten: «Ich hoffe, jeder Fan unterstützt das Team, denn Xhakas Comeback wird wichtig sein für uns.»

:clipboard: Our team news for tonight's game...



:flag-br: Martinelli starts

:flag-ga: Aubameyang also in attack

:flag-ch: Xhaka returns

:flag-ar: Martinez lines up in goal



:trophy: #UEL — Arsenal (@Arsenal) November 28, 2019

(dpa)