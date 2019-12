Das Aufbäumen der Young Boys kam zu spät

Viel war vor diesem Spiel gesprochen worden. Es war eine Art Europa-League-Endspiel um den Einzug in die K.o.-Phase. Mehreinnahmen wären garantiert gewesen, dazu hätten die Berner die Gelegenheit gehabt, sich mit Teams wie Inter Mailand, Ajax Amsterdam oder Manchester United zu messen.

Aussetzer führt zum Gegentor



«Nicht kopflos spielen», hatte Gerardo Seoane gefordert. Der YB-Trainer wusste, dass es im ausverkauften Ibrox-Stadion nicht einfach werden würde. Und es war das angekündigte Kampfspiel, in dem sich die Berner nach einer halben Stunde selbst in Rücklage brachten. Nach einem katastrophalen Fehlpass von Nicolas Bürgy und einer missglückten Abwehraktion von Frederik Sörensen erzielte der kolumbianische Topskorer Alfredo Morelos die Führung für die Schotten. Wie so oft in diesem Herbst war die Berner Defensive nicht auf der Höhe. Die Ausnahme war Torhüter David von Ballmoos, der beim Gegentor machtlos war, sonst aber einige starke Paraden zeigte.

Young Boys schwächeln in der Offensive

Nach diesem Rückstand tat sich der Schweizer Meister schwer gegen eine abgebrühte schottische Mannschaft, derzeit die Nummer 2 des Landes hinter dem ewigen Rivalen Celtic Glasgow. Offensivaktionen der zögerlichen Gäste hatten Seltenheitswert, die Schotten standen dem 2:0 näher als YB dem 1:1. Dann fiel er doch noch, der späte Ausgleich durch ein Eigentor von Borna Barisic. Doch er kam zu spät. YB hätte einen Sieg gebraucht, weil Porto gegen Feyenoord Rotterdam 3:2 gewann.

Zu vieles passte bei den Young Boys nicht zusammen. Es fehlte ihnen an Frische und Überzeugung, auch wenn Christian Fassnacht im Vorfeld betont hatte, unbedingt europäisch überwintern zu wollen. Vielmehr geht es nun darum, sich in der bevorstehenden Winterpause zu erholen. Und dass einige der Langzeitverletzten ins Team zurückkehren.

Telegramm:



Glasgow Rangers - Young Boys 1:1 (1:0)



49'015 Zuschauer. - SR Brych (GER).

Tore: 30. Morelos (Kent) 1:0. 89. Barisic (Eigentor) 1:1.



Glasgow Rangers: McGregor; Tavernier, Katic, Goldson, Barisic; Kamara, Jack, Arfield; Aribo, Morelos, Kent (78. Ojo).



Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Bürgy, Sörensen, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Martins (73. Mambimbi); Nsame (61. Hoarau), Assalé, Moumi Ngamaleu (61. Spielmann).



Bemerkungen: Glasgow Rangers ohne Helander, Davis und Jones (alle verletzt). Young Boys ohne Lustenberger, Sierro, Sulejmani, Camara, Gaudino und Lauper (alle verletzt). 93. Gelb-rote Karte gegen Jack. 2019-12-12Verwarnungen: 63. Jack (Foul), 87. Assalé (Foul).

(rom)